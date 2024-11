Mancini beffato: la Corea del Sud pareggia al 99esimo e poi elimina l’Arabia Saudita ai rigori

In Coppa d’Asia. Ha lasciato la panchina prima dell’ultimo tiro. Va avanti la Corea di Kim e Klinsmann

Beffa Mancini in Coppa d’Asia: la Corea pareggia al 98esimo e poi elimina l’Arabia Saudita ai rigori.

L’Arabia Saudita del Mancio ha a lungo accarezzato il sogno di eliminare la Corea del Sud negli ottavi di finale della Coppa d’Asia. I sauditi sono andati in vantaggio al 46esimo con Abdullah Hadi Radif. Hanno conservato il gol di vantaggio fino al minuto 99, nono minuto di recupero, quando i coreani di Klinsmann (e di Kim) hanno pareggiato con Gue-sung. Nessuna novità ai supplementari e poi i rigori dove i sauditi hanno sbagliato il terzo e il quarto tiro. I sudcoreani invece li hanno trasformati tutti. Kim è uscito al 117esimo.

Mancini a Libero parla di Vialli

Mancini spiega di sentire tanto la sua mancanza, ogni giorno. La. mancanza di poterci parlare e confrontarsi. Del resto in quest’ultimo anno ne sono successi di cambiamenti e ci sono stati momenti in cui l’assenza di Vialli si è fatta sentire di più

«Può immaginare quale! Quando ho preso la decisione di lasciare la Nazionale italiana e di accettare la proposta di allenare quella saudita. Sarei stato curioso di sapere quale sarebbe stata la sua reazione, il suo pensiero, il suo consiglio».

Cosa avrebbe chiesto a Luca?

Mancini: «Bomber cosa devo fare? qui la situazione si sta un po’ ingarbugliando, non è più come prima, mi si è presentata questa possibilità, devo fare un cambio di vita professionale importante. Cosa ne pensi? Vado o non vado, o meglio, andiamo o no?»

Secondo lei cosa avrebbe risposto?

«Roby, pensiamoci un attimo per bene, perché comunque cambi totalmente la tua vita, è un calcio diverso, una situazione diversa. Rifletti».

Avrebbe portato Vialli con sé in Arabia?

«Assolutamente sì, senza alcun ombra di dubbio. Se avessimo deciso insieme di fare questa esperienza, lui sarebbe stato accanto a me».

Molti tifosi non hanno compreso la sua decisione di lanciare la Nazionale

Mancini: «Posso comprendere la reazione dei tifosi, che possono non aver capito e accettato la mia scelta, condizionati anche da cose non vere che sono state scritte sui giornali. Questo è quello che maggiormente mi è dispiaciuto. Stiamo però parlando di vita professionale e quando si fanno delle scelte vanno accettate. Per me questo è un lavoro, ne va della mia vita. Quante volte un allenatore viene esonerato dopo che ha fatto un grande lavoro e nessuno ne parla? Noi allenatori possiamo essere esonerati o possiamo andare via. È la normalità».

ilnapolista © riproduzione riservata