Lo United “sabota” il Camerun e trattiene Onana prima della sua partenza (The Athletic)

Il suo volo di 6 ore è durato 8 ore perché lo United ha pagato 79.000 sterline alla VistaJet. E’ atterrato a Abidjan, a tre ore di auto da Yamoussoukro, dove era il Camerun.

Andre Onana, portiere del Manchester United, è tra i convocati del Camerun per la Coppa d’Africa. Ha saltato la prima partita della fase a gironi della competizione a causa del ritardo causato dalla partenza in Inghilterra. The Athletic scrive:

“Mercoledì pomeriggio, Andre Onana attendeva che il jet dal nord d’Inghilterra fino alla Costa d’Avorio, atterrasse ad Abidjan. Il portiere camerunense aveva viaggiato per tutta la notte, decollando alle 10.30 di domenica, dopo il pareggio della sua squadra contro il Tottenham. Ma lo United aveva coperto il costo del volo con una compagnia chiamata VistaJet, che addebita tra $12.000 e $20.000 all’ora trascorsa in aria per un charter privato. Un viaggio di circa otto ore significa che lo United ha pagato un minimo di $100.000 (circa £79.000) per tenere Onana il più a lungo possibile prima dell’inizio della Coppa d’Africa per il Camerun. Alla fine, Onana non ha giocato il primo match il giorno seguente.

Onana doveva atterrare in un aeroporto di Yamoussoukro, la capitale ivoriana dell’entroterra, dove si svolgeva la partita del Gruppo C. Invece, è andato ad Abidjan, a 233 km di distanza. Yamoussoukro è a tre ore di auto da Abidjan. I giornalisti in Camerun ritengono che Onana sia arrivato all’hotel dove alloggiava la squadra cinque ore prima dell’inizio del match. I rappresentanti del giocatore hanno dichiarato che è stato a causa della nebbia nel centro del Paese. Dopo la partita contro la Guinea, Rigobert Song, il ct del Camerun, ha spiegato che era stato impossibile per Onana giocare quel giorno; Song aveva dichiarato: «Come si può arrivare alle quattro del mattino e giocare alle cinque del pomeriggio?». Se il lasso di tempo fornito da Song fosse preciso, indicherebbe che gli sono state fornite informazioni sbagliate sulla pianificazione del viaggio, o che è stato ingannato riguardo a ciò. Gli impegni in Inghilterra avrebbero portato il portiere a Yamoussoukro nelle prime ore della giornata”.

Il Camerun di Onana è a 1 punto in due partite in Coppa d’Africa:

“Dopo tre sessioni di allenamento in Costa d’Avorio, Onana è tornato nell’XI di partenza per la seconda partita dei gironi contro il Senegal. La partita non è iniziata bene per lui e alla fine ha subito tre gol. «Non siamo eliminati. Siamo una grande Nazionale e ci assumeremo le nostre responsabilità» ha dichiarato il portiere a fine partita. A meno che il Camerun non si assuma le proprie responsabilità e batta il Gambia, che ha perso entrambe le partite e deve ancora segnare un gol, martedì sarà tra i primi a ripartire”.

