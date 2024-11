Coppa D’Africa: il Camerun di Anguissa rischia di non qualificarsi agli ottavi (CorSport)

Sconfitta per 3-1 contro il Senegal di capitan Koulibaly. Il Camerun ha un solo punto in classifica e si gioca tutto martedì contro il Gambia

Il Camerun di Anguissa ha subito una bella batosta dal Senegal. I campioni in carica della Coppa D’Africa hanno battuto il Camerun per 3-1, mettendo seriamente a rischio le loro speranze di accesso agli ottavi.

Il “Corriere dello Sport” fa un riepilogo di ciò che è successo durante la partita:

“Camerun giù nel purgatorio. I campioni in carica della Coppa D’Africa strappano il pass per gli ottavi di finale al termine di una gara intensa che è finita tra la disperazione di Anguissa (Napoli) e compagni, puniti sui titoli di coda della stella Mané dopo l’erroraccio di Koudou di testa, incapace di firmare il potenziale pareggio da due passi pochi istanti prima. Peggio di un calcio di rigore spedito in curva. Il Senegal di capitan Koulibaly alla fine ha vinto con il punteggio di 3-1 con merito, mettendo in vetrina la catena di destra composta da Diatta e Ismaila Sarr. È stato proprio l’attaccante del Marsiglia a segnare l’1-0 e poi a mettere in mezzo un cross basso e teso che Habib Diallo ha spinto in scivolata in porta“.

Il Camerun rischia di non passare il girone

“Il Senegal, a punteggio pieno dopo due gare nel girone C, va avanti confermando di essere una corazzata che ha le carte in regola per arrivare in fondo. Il Camerun, dall’altra parte, ha un solo punto e si giocherà tutto martedì contro il Gambia per restare dentro la Coppa D’Africa. In attacco c’è qualcosa da rivedere. Il tridente disegnato da Robert Song non ha brillato. Si fatica enormemente a costruire palle gol. Finora si contano solo 2 centri in 180’ “.

Coppa d’Africa, il Mali ha giocato con Bissouma con la malaria contro il Sudafrica

In questi giorni si sta giocando la Coppa d’Africa e due calciatori del Mali, Yves Bissouma e Moussa Diarra, hanno contratto la malaria.

Giocano rispettivamente nel Tottenham e nel Tolosa e sono stati convocati dalla propria nazionale per la competizione; rimangono comunque a disposizione della squadra, come annunciato dal ct Eric Chelle in conferenza stampa.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la malaria sarebbe sopraggiunta prima dell’inizio del torneo. Nella prima partita contro il Sudafrica vinta per 2-0, Bissouma era titolare, mentre Diarra in tribuna. Ora c’è da capire cosa succederà quando il Mali tornerà in campo sabato, se i due calciatori saranno guariti o meno.

ilnapolista © riproduzione riservata