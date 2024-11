Lazio, Lotito sempre più deluso e arrabbiato, soprattutto con la vecchia guardia (Messaggero)

La figuraccia in semifinale ha accelerato la rivoluzione promessa per giugno. Sarri non crede di aver trasmesso svogliatezza, già oggi chiarimento a Formello

Il Messaggero commenta la sconfitta della Lazio in semifinale di Supercoppa contro l’Inter. Una brutta figura che ha mandato su tutte le furie allenatore, presidente e direttore sportivo. Ancora una volta a tradire Sarri è la vecchia guardia, Immobile, Luis Alberto e Pedro su tutti. Questa volta però hanno trascinato anche i nuovi. Più o meno, la Supercoppa della Lazio è andata come aveva pronosticato lo stesso Sarri.

La Lazio ha preso i soldi di Supercoppa ed è scappata

Il Messaggero racconta anche la reazione della dirigenza e dello staff tecnico alla sconfitta subita a Riad:

“Prendi 1.5 milioni e scappa da Riad. È andata esattamente come aveva previsto Sarri, che non immaginava però certo questa figuraccia in semifinale, nonostante fosse stato molto critico sul nuovo format della Supercoppa“.

Dopo cinque vittorie consecutive arriva il ko. L’Inter si è praticamente divertita con la Lazio.

“Stavolta è diversa, è una disfatta che manda su tutte le furie i tifosi e la società. Il tecnico non crede di aver trasmesso svogliatezza, in hotel ha provato a inculcare per giorni la ferocia, nonostante i suoi sbuffi per questo impegno dispendioso in mezzo alla difficile risalite in Serie A“.

La Lazio sta pensando di accelerare la rivoluzione promesso. Via i “senatori” Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Pedro. Dentro giovani che hanno voglia di crescere e di correre:

“Lotito e Fabiani sono sempre più delusi e arrabbiati soprattutto con la vecchia guardia, ora non basta più solo una strigliata. La rivoluzione di giugno era già nell’aria, adesso sotto traccia inizia un’accelerata“.

Al ritorno in Italia, Lazio triste e subito in allenamento

Poi il quotidiano racconta il ritorno in Italia della squadra allenata da Sarri.

“Pochi sorrisi, se non per il saluto a Milinkovic, e tanto silenzio. Il viaggio di ritorno della Lazio è stato una lunga riflessione sul solito passo falso. Il ko con l’Inter […] ha deluso amaramente il presidente Lotito, il ds Fabiani e lo stesso Sarri. La squadra è atterrata ieri intorno alle 18 a Fiumicino e, anziché avere la domenica libera, stamattina tornerà subito nel centro sportivo di Formello. Un allenamento di ripresa che servirà maggiormente per un chiarimento“.

