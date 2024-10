Dragusin, il Napoli ci ha provato ancora ma lui ha deciso che andrà all’estero (Di Marzio)

Il duello è tra Tottenham e Bayern con i bavaresi che hanno offerto al Genoa almeno 25 milioni di euro

Dragusin al Tottenham sembrava un affare ormai in dirittura di arrivo. Invece è rimpiombato il Bayern Monaco che, secondo quanto riporta Sky Sport, ha presentato un’offerta ufficiale al Genoa. Non sono chiare ancore le cifre dell’offerta, ma è plausibile ipotizzare che i tedeschi abbiano offerto almeno 25 milioni per il difensore del Genoa.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, anche il Napoli nella giornata di oggi ha provato ad aumentare l’offerta. Il giocatore però ha ormai scelto di andare all’estero.

“Nella giornata di oggi (martedì 9 gennaio) anche il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Dragusin, aumentando a più riprese la propria offerta. Il giocatore, però, sembra ormai deciso a trasferirsi all’estero. Il club rossoblù e il Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento a Londra di Dragusin sulla base di 24 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence al Genoa. Oltre al club inglese, però, anche il Bayern Monaco vuole Dragusin e ha presentato un’offerta al club rossoblù. Ora, quindi, la decisione spetta allo stesso Dragusin“.

Il Napoli nelle ultime ore ha virato il proprio interesse verso un altro difensore. Si tratta di Nehuen Perez, difensore centrale argentino dell’Udinese.

Nehuen Perez, per portarlo al Napoli servono 15 milioni (Tmw)

Saltato Dragusin, il Napoli si fionda su un altro difensore. Da giorni circola il nome di Nehuen Perez dell’Udinese. Oggi l’agente del calciatore ha confermato l’interesse del club di De Laurentiis. Anche Tmw conferma l’interesse e anzi rivela che l’Udinese ha già fissato il prezzo.

Per portare Nehuen Perez in azzurro servono 15 milioni. nei pensieri del Napoli.

“Negli ultimi giorni le parti (Napoli e Udinese, ndr) hanno anche discusso del centrale argentino ex Atletico Madrid: l’Udinese preferirebbe trattenere il ragazzo fino a giugno per poi cederlo solo in estate, ma dovesse arrivare subito un’offerta da 15 milioni di euro cambierebbero le carte in tavola e Perez già a gennaio potrebbe trasferirsi“.

ilnapolista © riproduzione riservata