La maglia di Beckenbauer della finale di Monaco ’74 ce l’ha Jordi Cruyff: «È in un posto super-segreto»

Alla Süddeutsche. Non si trova però la maglia 14 di Johan Cruyff che scambiò con Beckenbauer: “La cerchiamo da anni, non si sa che fine abbia fatto”

Jordi Cruyff non ha ricordi della finale dei Mondiali di Monaco ’74. È nato il 9 febbraio di quell’anno. Però conserva, lui, il figlio di Johan, la maglia bianca coi polsini neri, la numero 5, che Franz Beckenbauer indossò quel giorno di 50 anni fa. Dice che è “custodita in un luogo super segreto”. E – scrive la Süddeutsche Zeitung che l’ha intervistato – “il tono stesso della sua risposta rivela che non ha senso scavare oltre”.

Si tratta una delle più impagabili reliquie della storia del calcio, la maglietta “con il codice genetico del capitano della squadra campione del mondo del 1974. Secondo le informazioni della Sz, case d’aste e l’interesse dei collezionisti per la maglia è enorme, sicuramente alimentato anche dal fatto che la finale di Monaco compirà 50 anni il prossimo luglio e che in estate ci sarà un Europeo in Germania. Ma la maglia è anche la reminiscenza di una rivalità epocale da cui è nata «un’amicizia basata sul rispetto e sull’affetto», come dice Jordi Cruyff”.

Jordi dice di aver parlato con Beckenbauer quando aveva sei o sette anni e suo padre giocava per i Los Angeles Aztecs e i Washington Diplomats nella North American Soccer League. “Mio padre ha lasciato molti cimeli nel corso della sua vita. Ma ha conservato questa maglia dei Beckenbauer”, dice.

“Mio padre ovviamente avrebbe voluto vincere quella finale. Era un atleta. Ma lo ha sempre reso molto orgoglioso che la gente ricordasse il modo in cui giocava quella squadra olandese, che il loro calcio totale non fosse stato dimenticato”.

Manca però un pezzo al puzzle: la maglia arancione con il numero 14 di Johan Cruyff che il campione olandese scambiò con Beckenbauer il 7 luglio 1974. “La cerchiamo da anni e abbiamo chiesto a molte persone chi potrebbe averla. Ma purtroppo non si trova…”.

Sarà anche quella in un luogo “super-segreto”.

