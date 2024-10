La Juve interessata a Mangala: lo vorrebbe in prestito per sei mesi (Sky De)

Ci sono aggiornamenti su Mangala del Nottingham Forrest. Oltre al Napoli, c’è anche la Juventus interessata al centrocampista belga. Giuntoli lo vorrebbe in bianconero in prestito per sei mesi. A dare la notizia, confermata da Florian Plettenberg, Sky Germania.

Anche il Galatasary ha presentato un’offerta per il giocatore. Il Nottingham ha però rispedito al mittente l’offerta. Il Napoli è fermo alla prima offerta, presentata nei giorni scorsi. Le parole di Plettenberg su X (Twitter):

“News Mangala: c’è stato nei giorni scorsi un contatto diretto tra la Juventus e il giocatore. Juventus è ancora interessata ad un prestito semestrale con diritto di riscatto. Allegri prenderà una decisione finale. Il Napoli ha presentato un’offerta nei giorni scorsi, come rivelato. Il Forest ha rifiutato la prima offerta iniziale del Galatasaray. SkySportDE”

🚨🆕 News #Mangala: There was direct contact between Juventus and the player in the last days 📞

➡️ @juventusfc is still interested in a six-months-loan with an option to buy. But: Allegri will make the final decision ✔️

Napoli have submitted an offer in the last days as… pic.twitter.com/LD9NXHSnI6

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2024