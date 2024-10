Il Napoli pensa a Mangala come vice-Anguissa (Sky)

Anche in difesa si aggiunge un altro nome (l’ennesimo): Brassier, che piace anche al Milan

La sessione di mercato del Napoli va avanti e i sondaggi aumentano, senza mai concretizzarsi. Oltre a Mazzocchi, potrebbe finalmente arrivare un altro acquisto: Traorè. Gli aggiornamenti di Luca Cilli, giornallista Sky, sul calciomercato del Napoli:

«Su Traorè c’era diversa concorrenza, tra cui il Milan. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per 25 milioni. Se il Napoli non dovesse riscattare il cartellino, allora pagherà il prestito. Giocatore duttile, può giocare sia come esterno offensivo sia come mezzala. Proprio perché può giocare anche a centrocampo, il Napoli può anche decidere di fare Traorè e non Samardciz, che comunque resta un obiettivo. Traorè arriverà a inizio settimana, non partitrà per la Supercoppa. Non è una partita casuale, c’è l’incrocio per Zanoli. Centrocampo Napoli, le operazioni vanno a rimodellare centrocampo. Il Napoli ha una trattativa in stato avanzato per Mangala del Nottingham Forest. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto del calciatore, che quest’anno ha segnato un gol contro l’Aston Villa. Nella testa dei dirigenti del Napoli è l’alternativa del vice-Anguissa. E’ stata inviata una prima offerta per Barak, che è stata rifiutata dalla Fiorentina. In difesa il Napoli ha una trattativa per Perez. C’è l’accordo per il calciatore. Oltre a Perez c’è un piano B e uno C: Theate e Brassier, che piace anche al Milan»

Napoli-Salernitana: aggiornamenti sulle formazioni

Le notizie dell’inviato sky Massimo Ugolini:

«Il Napoli deve recuperare terreno dal quarto posto, la percezione è che sia una scala più ardua di quella che racconta l’aritmetica. Nelle ultime quattro partite zero gol realizzati dalla squadra di Mazzarri. Oggi potrebbe esserci dal primo minuto Simeone. A centrocampo Gaetano ha buone chance di giocare, Zielinski potrebbe partire dalla panchina. Piena emergenza per la Salernitana, centrocampo da inventare. Non c’è Dia in attacco»

Il mercato di gennaio è iniziato già da una decina di giorni, eppure in casa Napoli l’unico acquisto è stato Mazzocchi della Salernitana.

Mazzarri aveva già anticipato in conferenza che il mercato non sarebbe stato rivoluzionario, ma è anche vero che ad oggi la squadra ha bisogno di rinforzi in difesa e a centrocampo e per ora si è parlato solo di trattative in corso che ancora non si concretizzano. Il giornalista Pedullà attacca il presidente del Napoli scrivendo: “Ma De Laurentiis lo sa che il mercato è aperto dal 2 gennaio?” Oggi 12 gennaio, il calciomercato ha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero dovuto investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili: la stagione è compromessa, al massimo si può provare a rimontare per il quarto posto, ma proprio per questo motivo sarebbe stato giusto consegnare a Mazzarri o a qualsiasi altro allenatore le pedine giuste. Certo, c’è la Champions ma diciamo la verità: quando De Laurentiis ha detto ripareremo sul mercato, abbiamo pensato che avrebbe davvero riflettuto sui clamorosi errori commessi con interventi immediati. Invece, siamo già fuori tempo massimo, ovviamente sul territorio c’è chi spegne il microfono o chiude il block-notes in un cassetto quando c’è da criticare. Un balletto infinito tra l’illusione Dragusin (chiara fin dall’inizio), la telenovela Samardzic più Perez, Barak e i dieci nomi al giorno (non nostri…) che sono la fotografia dell’attuale momento del Napoli.

