Kvaratskhelia: «Una parola per descrivermi? Georgiano» (VIDEO)

Sul profilo Twitter (X) della Lega Serie A una breve video intervista al calciatore del Napoli: «I miei idoli da bambino? Due: Guti e Cristiano»

Una brevissima chiacchierata con Khvicha Kvaratskhelia nell’hotel che ospita il Napoli in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ha scelto di avvicinarsi alle final four di Supercoppa con dei video. Su Twitter, il primo di questi video riprende l’attaccante del Napoli intento a rispondere ad alcune brevi domande.

La prima è “come stai?”. «Tutto bene» risponde Khvicha. Poi “com’è andato il viaggio?”. Un viaggio lungo da Napoli a Riyadh: «È stato lungo, ma è andato bene», “prima volta in Arabia? «Si».

Dopo le domande “di rito”, iniziano quelle un po’ più personali che soddisfano le piccole curiosità di tifosi e appassionati. Cosa ascolta Kvaratskhelia prima di un big match: «Walk Em Down – Nle Choppa». Gli idoli di Kvicha da bambino: «Ne avevo due: Guti e Cristiano (Ronaldo, ndr)». E infine, “descriviti con una parola”. La risposta del calciatore del Napoli è singolare e rivela tutto l’amore per il suo paese: «Georgiano».

Kvaratskhelia è il giocatore che ha subito più falli in Serie A (Sky)

Sky Sport ha stilato una classifica dei 20 giocatori che hanno subito più falli in Serie A. Al primo posto c’è Kvaratskhelia, con 51 falli subiti a fronte delle 18 partite giocate in serie A. E’ seguito da Zaccagni (48 falli), Ferguson (43 falli), Folorunsho (40 falli), Strefezza (36 falli), Cancellieri (35 falli), Ndoye (34 falli), Cambiaghi (34 falli), Arthur (34 falli), Ebosele (34 falli), Martinez (32 falli), Terracciano (32 falli), Zapata (32 falli), Luvumbo (30 falli), Parisi (29 falli), Dybala (29 falli), Saelemaekers (28 falli), Gudmusson (28 falli), Bellanova (28 falli), Laurienté (28 falli).

Mazzarri nella conferenza stampa di presentazione del match tra Torino e Napoli, parla delle polemiche arbitrali delle ultime partite:

«È brutto vedere che, nonostante la tecnologia che abbiamo, mentre la palla è da una parte, si può fare fallo sul lato opposto senza che ci sia il pallone. Accade ad Osimhen e soprattutto a Kvara, perchè gli avversari tendono a farlo innervosire e, quando ha una mezza reazione, viene ammonito lui. Tutti i campioni devono essere tutelati, altrimenti si torna ai tempi in cui giocavo io, quando il giocatore più importante prendeva la gomitata e l’arbitro, seguendo l’azione, non poteva mai rendersene conto. Sono stato espulso proprio nei cinque minuti strani che arrivano tra il fallo non fischiato su Mario Rui e l’ammonizione di Kvaratskhelia»

