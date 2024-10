Il Napoli su Luvumbo? L’agente chiarisce: «Lo vogliono club di Serie A, Ligue 1 e Premier League»

Schira aveva parlato di una trattativa del Napoli per Luvumbo, il suo agente chiarisce che non c’è una trattativa ma diverse richieste

La sessione di mercato invernale è iniziata da diversi giorni e a tenere banco in casa Napoli sono gli acquisti promessi da De Laurentiis per risollevare le sorti della squadra campione d’Italia che al momento stenta a restare ancorato alle posizioni alte della classifica. Tra i tanti nomi che sono usciti Nicolò Schira ha parlato di una trattativa del Napoli con il Cagliari per Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002. Già tre gol e due assist al suo primo anno in Serie A.

L’agente del calciatore, Edson Queiroz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata TuttoCagliari.net.

Luvumbo cercato dal Napoli per un trasferimento in questa sessione di mercato?

«Siamo stati contattati da vari club di Serie A, Ligue 1 e Premier League. Questo è un chiarissimo segnale che tante società sono attente all’ottimo lavoro di Zito. Vediamo cosa succede»

Siete soddisfatti per il rendimento fin qui avuto dal ragazzo?

«Sì, siamo molto felici per tutto quello che Zito ha fatto fino ad ora. Anzi, credo che ancora non abbia raggiunto il 30% del suo potenziale. Sono certo che ci darà e si toglierà molte soddisfazioni»

