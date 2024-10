Il Napoli non segna da quattro partite. L’ultimo gol di Kvara contro il Cagliari (Sky)

«Le cose non girano e fanno fatica anche gli attaccanti. Solo quattro gol stagionali per Raspadori, l’ultimo contro la Salernitana il 4 novembre, due per Simeone»

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, sugli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno. Questa mattina la squadra si è allenata in vista della partita contro la Salernitana. Per il momento, l’obiettivo primario è sbloccare gli attaccanti. Il Napoli non segna da quattro partite, l’ultimo gol segnato risale alla partita contro il Cagliari e lo ha firmato Kvaratskhelia.

Le parole di Ugolini:

«Questa mattina allenamento a Castel Volturno. A parte Olivera, personalizzato in campo per Gaetano. Mazzarri deve fare a meno anche di Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. C’è Meret infortunato così come Natan. Emergenza che si aggiunge allo stato di crisi della squadra. Settima sconfitta in campionato, una brutta sconfitta contro il Torino che ha indotto De Laurentiis a decidere per il ritiro già da ieri sera nell’albergo di Pozzuoli che ospita la squadra nelle vigilie delle partite. Scelta inevitabile considerando la caduta libera del club. Salta all’occhio che questa squadra non segna da quattro partita, tre in campionato, una in Coppa Italia. Quattro gol stagionali per Raspadori, due per Simeone, l’ultimo a segnare è stato Kvara cinque partite fa, contro il Cagliari. Una crisi di gruppo, quando le cose non girano fanno fatica anche gli attaccanti ma ci si aspetta uno squillo. La Supercoppa una possibilità per tornare a sorridere in attesa degli aiuti dal mercato».

Napoli, allenamento a Castel Volturno: Gaetano ha svolto personalizzato in campo

Primo allenamento del Napoli dopo la decisione di De Laurentiis di portare in ritiro la squadra. Da Pozzuoli, questa mattina, la squadra si è spostata a Castel Volturno per continuare la preparazione del derby contro la Salernitana.

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con riscaldamento e lavoro tecnico tattico. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Gaetano”.

