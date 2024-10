Nehuen Perez, per portarlo al Napoli servono 15 milioni (Tmw)

L’Udinese vuole trattenerlo ma con l’offerta giusta potrebbe trasferirsi già a gennaio. Anche Milan e Fiorentina interessati al difensore ma per giugno

Saltato Dragusin, il Napoli si fionda su un altro difensore. Da giorni circola il nome di Nehuen Perez dell’Udinese. Oggi l’agente del calciatore ha confermato l’interesse del club di De Laurentiis. Il presidente è in contatto con i Pozzo, proprietari dell’Udinese, da tempo per via dell’affare Samardzic. Tra una domanda e l’altra ha chiesto informazioni anche sul difensore ex Atletico Madrid. Anche Tmw conferma l’interesse e anzi rivela che l’Udinese ha già fissato il prezzo.

Per portare Nehuen Perez in azzurro servono 15 milioni. nei pensieri del Napoli.

“Negli ultimi giorni le parti (Napoli e Udinese, ndr) hanno anche discusso del centrale argentino ex Atletico Madrid: l’Udinese preferirebbe trattenere il ragazzo fino a giugno per poi cederlo solo in estate, ma dovesse arrivare subito un’offerta da 15 milioni di euro cambierebbero le carte in tavola e Perez già a gennaio potrebbe trasferirsi. Nelle ultime settimane anche Milan e Fiorentina hanno chiesto informazioni per Nehuen Perez: entrambi i club sono però interessati al difensore dell’Udinese per l’estate. Il Napoli, invece, valuta il nome del centrale di Buenos Aires per questa finestra di calciomercato. I contatti vanno avanti“.

Perez, l’agente: «L’interesse del Napoli è concreto, Nehuen è onorato dall’idea di giocare lì»

L’agente di Nehuen Perez, Federico Raspanti, ha parlarto a Radio Crc dell’interesse del Napoli per il giocatore dell’Udinese.

«Nehuen Perez al Napoli? Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa».

