Il Napoli è ancora su Højbjerg ma a gennaio serve al Tottenham. Si deciderà in extremis (Telegraph)

Il quotidiano inglese scrive che gli Spurs hanno Bissouma e Sarr impegnati in Coppa d’Africa. Il mercato chiude il 1° febbraio

Il Napoli è ancora su Højbjerg, si deciderà gli ultimi giorni di mercato. Lo scrive il Telegraph.

Il quotidiano inglese scrive che il Napoli è ancora sul centrocampista danese, 28 anni, che gioca nel Tottenham. Il centrocampista, che sarebbe un signor acquisto e non potrebbe certo fare la riserva di Anguissa, domenica scorsa è partito titolare contro il Manchester United ma è stata solo la quinta volta in questa stagione che ha cominciato dal primo minuto in Premier League.

Il problema Coppa d’Africa

Scrive il Telegraph:

Sotto la guida dell’ex allenatore del Watford Walter Mazzarri, il Napoli sta cercando di rafforzarsi con un centrocampista difensivo e ha cercato Højbjerg, così come il serbo Saša Lukić al Fulham.

Lo stesso Fulham aveva mostrato interesse per Højbjerg la scorsa estate, quando João Palhinha era vicino al Bayern Monaco. Anche l’Ajax ha seguito Højbjerg ma adesso sono molto vicini a Jordan Henderson uno dei pentiti della scelta saudita.

Con la coppia di centrocampo Bissouma e Pape Mate Sarr alla Coppa d’Africa di gennaio, Højbjerg potrebbe essere utile a gennaio e il suo futuro potrebbe essere deciso nei giorni prossimi al 1° febbraio giorno in cui termina il calciomercato invernale.

Il Napoli voleva Højbjerg in prestito secco

Per il mercato di gennaio, Napoli e Juventus sono su Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Sportmediaset scrive:

“Entrambi i club vanno a caccia di un centrocampista e hanno messo gli occhi sul danese del Tottenham: i contatti sono già andati in scena, ma c’è da convincere gli ostici Spurs, tutt’altro che semplici da addomesticare. Soprattutto se si chiedono calciatori a prezzo di saldo o quasi. I dirigenti delle due italiane fanno leva sulla volontà del 28enne di giocare di più: il duello è aperto. Ma un precedente ‘gioca’ in favore dei partenopei. Prestito, al massimo con diritto di riscatto: Napoli e Juventus non vogliono spostarsi da queste formule per concludere l’affare riguardante l’ex Southampton. Gli inglesi invece vogliono almeno 20 milioni di euro subito o un obbligo di riscatto: servirà lavorare ai fianchi di Daniel Levy per trovare una formula vantaggiosa.

I campioni d’Italia però, sperano che possa ripetersi quanto accaduto con Tanguy Ndombele nell’estate del 2022. Il francese, ai tempi ai margini del Tottenham come Hojbjerg, si trasferì al Napoli con la semplice formula del prestito. Così facendo i londinesi risparmiarono almeno l’ingaggio di una stagione. La speranza di De Laurentiis è che alla fine gli Spurs si convincano a lasciare libero un calciatore attualmente scontento: la pensa uguale Giuntoli, che da tempo ha messo il classe 1995 nel mirino”.

