Gelo tra il Napoli e Zielinski: a febbraio può finire ai margini della rosa (Schira)

In estate ha detto no all’Al Ahli facendo perdere al Napoli 25 milioni e ora ha deciso di non rinnovare

Tra il Napoli e Zielinski potrebbe finire piuttosto male. Il polacco è in scadenza di contratto e ha deciso di non rinnovare. Il club rischia di perderlo a zero a giugno. In estate però ha rifiutato la proposta dell’Al Ahli che per lui offriva 25 milioni al Napoli. Di fatto ha procurato un mancato incasso. Adesso il club potrebbe decidere di escluderlo dalla rosa già a febbraio. In questo momento tra il giocatore e il Napoli è calato il gelo. A giugno poi passerà all’Inter. Lo scrive Nicolò Schira su Twitter

Il polacco non rinnova: potrebbe finire fuori rosa

“Tra il Napoli e Piotr Zielinski è calato il gelo nelle ultime settimane dopo il mancato accordo sul rinnovo. In estate il polacco aveva detto no all’Al Ahli, che l’avrebbero pagato €25M agli azzurri. Da non escludere che da febbraio in poi finisca ai margini della rosa…”

Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? (Corsport)

Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? Se lo chiede il Corriere dello Sport con Antonio Giordano nell’articolo in cui fa il conto degli assenti contro la Lazio e poi prova a ipotizzare una formazione. E quindi si chiede che cosa farà il Napoli con il centrocampista polacco rimasto incredibilmente in panchina nella Supercoppa contro l’Inter.

Una formazione la si può dedurre: tempo ce n’è, chiaro, ma poi neanche così tanto, perché per cominciare il Napoli si porterà dietro anche la fatica di Riyad, incluso il viaggio di ritorno che si è concluso all’alba di ieri e che ha previsto pure una dose massiccia di delusione. Il portiere c’è, Gollini; i difensori non mancano (i soliti ai quali si è aggiunto Ostigard, non solo caratteriale); ma dalla mediana in su… Ecco: Lobotka gioca, e ci mancherebbe; ma Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? E Demme, che come il polacco va in scadenza?

