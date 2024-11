Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? (Corsport)

Il Napoli è in piena emergenza contro la Lazio eppure non si capisce quale sia oggi la posizione del club nei confronti del polacco

Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? Se lo chiede il Corriere dello Sport con Antonio Giordano nell’articolo in cui fa il conto degli assenti contro la Lazio e poi prova a ipotizzare una formazione. E quindi si chiede che cosa farà il Napoli con il centrocampista polacco rimasto incredibilmente in panchina nella Supercoppa contro l’Inter.

Chi è arruolabile

In compenso, ma non basta, è nell’elenco Ngonge, che a Riyad, nella finale con l’Inter, è andato in panchina: c’è un posto praticamente vacante sulla fascia, potrebbe essere di Lindstrom (con Zerbin pronto ad andare al Monza), che in Arabia ma pure in precedenza ha confermato quello che s’era visto in Germania, con l’Eintracht. Il dubbio, semmai, riguarda la collocazione: da esterno non ha incantato, da mezzala s’è espresso in scioltezza. Ma il danese sa fare l’uno e l’altro, ha personalità e fisicità e piedi per svoltare, se ne avrà le possibilità che gli sono state negate e che forse ha anche lasciato scivolare distrattamente, in questi cinque mesi assai vuoti.

E Zielinski?

Una formazione la si può dedurre: tempo ce n’è, chiaro, ma poi neanche così tanto, perché per cominciare il Napoli si porterà dietro anche la fatica di Riyad, incluso il viaggio di ritorno che si è concluso all’alba di ieri e che ha previsto pure una dose massiccia di delusione. Il portiere c’è, Gollini; i difensori non mancano (i soliti ai quali si è aggiunto Ostigard, non solo caratteriale); ma dalla mediana in su… Ecco: Lobotka gioca, e ci mancherebbe; ma Zielinski cosa è per il Napoli, una risorsa o una ripicca? E Demme, che come il polacco va in scadenza?

