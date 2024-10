Ennesimo ritiro per Berrettini: non giocherà l’Australian Open

Avrebbe dovuto affrontare Tsitsipas al primo turno. L’infortunio al piede destro gli ha fatto mollare anche l’Atp 250 di Brisbane e il Kooyong Classic.

Matteo Berrettini avrebbe dovuto giocare l’Australian Open affrontando Stefanos Tsitsipas al primo turno. Lo ha fermato, però, un infortunio al piede destro.

Slitta ancora il rientro di Berrettini in campo

Il Corriere della Sera scrive: “Era voluto partire per l’Australia nonostante un’inattività che dura da fine agosto e condizioni fisiche mai rassicuranti al 100%. Ha collezionato la terza cancellazione consecutiva dagli appuntamenti che si era prefissato. Avrebbe dovuto giocare le qualificazioni dell’Atp 250 di Brisbane, ma aveva ritardato la sua partenza per l’Australia; nei giorni scorsi, invece, era stato inserito tra i protagonisti del Kooyong Classic, la tre giorni a cui ha partecipato anche Jannik Sinner. A poche ore dal suo match previsto contro Dominic Thiem, però, era arrivata la notizia del forfait. Anche nell’edizione del 2021, Berrettini fu costretto a ritirarsi prima di un match contro Tsitsipas: erano gli ottavi di finale”.

Lo riporta Sky Sport: “Slitta ulteriormente l’esordio stagionale di Matteo Berrettini, che si è ritirato dal Kooyong Classic, torneo di esibizione che precede gli Australian Open. Il romano avrebbe dovuto giocare un match contro l’austriaco Dominic Thiem, ma è stato rimpiazzato dall’argentino Francisco Cerundolo. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato un generico ‘illness’ (indisposizione) per motivare l’assenza del finalista di Wimbledon 2021. Berrettini non gioca una partita dallo scorso fine agosto, quando si infortunò alla caviglia nel 2° turno degli US Open contro il francese Rinderknech. In questa stagione ha ritardato la partenza per l’Australia, cancellandosi dal torneo di Brisbane“.

ilnapolista © riproduzione riservata