Berrettini si ritira dal Kooyong Classic, slitta ancora il suo ritorno in campo (Sky)

Matteo Berrettini si è ritirato dal “Kooyong Classic”, un torneo di esibizioni che precede l’Australian Open, a cui ha preso parte anche il tennista altoatesino Jannik Sinner.

Lo riporta Sky Sport:

“Slitta ulteriormente l’esordio stagionale di Matteo Berrettini, che si è ritirato dal Kooyong Classic, torneo di esibizione che precede gli Australian Open. Il romano avrebbe dovuto giocare un match contro l’austriaco Dominic Thiem, ma è stato rimpiazzato dall’argentino Francisco Cerundolo. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato un generico ‘illness’ (indisposizione) per motivare l’assenza del finalista di Wimbledon 2021. Berrettini non gioca una partita dallo scorso fine agosto, quando si infortunò alla caviglia nel 2° turno degli US Open contro il francese Rinderknech. In questa stagione ha ritardato la partenza per l’Australia, cancellandosi dal torneo di Brisbane“.

Stanotte è stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open: al primo turno Matteo Berrettini troverà Stefanos Tsitsipas, numero 7 del ranking mondiale.

Berrettini sceglie Roig come nuovo allenatore, “tutti e due cercano il riscatto” (Corsport) Matteo Berrettini ha scelto Francisco Roig come nuovo allenatore; il catalano è noto per aver fatto parte dello staff di Rafael Nadal dal 2005 al 2022. Il coach seguirà il tennista romano nella preparazione invernale in vista dell’Atp 250 di Brisbane e l’Australian Open. Il Corriere dello Sport scrive: “I due hanno iniziato a lavorare a Montecarlo e si stanno iniziando a conoscere. Conclusa la collaborazione con Santopadre, rapporto durato 13 anni, Berrettini ha scelto un profilo internazionale. Nelle ultime settimane sembrava plausibile l’inizio di un percorso con lo svedese Thomas Enqvist, ma dopo i primi contatti il matrimonio non si è celebrato. Da allenatore Roig ha seguito anche Albert Costa, Alberto Berasategui e Feliciano Lopez. Nel 2023 aveva intrapreso un’avventura inedita con la campionessa Stephens, ma la collaborazione è presto sfumata. Matteo e Francisco sono entrambi desiderosi di riscatto. Lavoro e motivazione giocheranno un ruolo fondamentale in questa nuova avventura ed è qui che Berrettini può provare ad incidere. La terza componente è l’integrità fisica, un flagello incontrollato che attualmente si abbatte sul destino del fragile azzurro. L’ultima apparizione è stata il 31 agosto”.

