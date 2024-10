Dragusin, il Napoli non può permettersi di spendere 25 milioni per un difensore (Gazzetta)

È la cifra offerta dal Tottenham. De Laurentiis ha fatto anche un sondaggio per Nehuen Perez, 23enne argentino dell’Udinese

Dragusin, il Napoli non può permettersi di spendere 25 milioni per un difensore. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

Il problema è che la caccia al difensore è tornata in alto mare: Radu Dragusin sembra destinato al Tottenham, dopo il rilancio da oltre 25 milioni degli Spurs. Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli. Ma al Genoa preferiscono il cash, da reinvestire e da girare (il 20%) alla Juve, come da vecchi accordi. Dragusin aveva le caratteristiche perfette sia per giocare a quattro sia a tre, come fa ora al Genoa. Ma salvo clamorosi colpi di scena, sarà Londra la sua prossima città.

Ora il nome nuovo è Perez dell’Udinese

Così, occhio ancora all’asse Napoli-Udinese: nella trattativa per Samardzic, De Laurentiis ha fatto anche un sondaggio per Nehuen Perez, 23enne argentino molto veloce e smaliziato. Una nuova traccia di lavoro da seguire. Anche se fino a giugno l’argentino dovrebbe restare in Friuli.

Napoli: Dragusin si avvicina al Tottenham, nessun accordo con Samardzic.

Ecco cosa hanno detto a Sky Sport.

«Dragusin è più del Tottenham, gli Spurs sta spingendo tanto, favoriti dalla volontà di Ragusin magari condizionato dal momento del Napolia e dalla voglia di giocare in Premier League. Il Tottenham ha offerto 25 milioni, a inizio settimana potrebbero essere i giorni giusti

Il Napoli sta valutando altre priorità per la difesa. Ora la priorità è Samardzic ma il Napoli non ha l’accordo né con l’Udinese né con gli agenti.

Il Napoli sta perdendo Dragusin

Dovrebbe essere quasi sicuramente sfumato il secondo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio. Il Tottenham ha infatti avanzato la tanto attesa proposta indecente al Genoa. Si parla infatti di circa 36,6 milioni. Proposta che batterebbe quella del Napoli che era fermo a 20 milioni più Zanoli e Ostigard

Il Tottenham ha avuto nuovi contatti positivi con il Genoa per l’affare Radu Dragusin! L’accordo avanza verso le fasi finali dei negoziati. Gli Spurs sperano di concludere l’accordo la prossima settimana mentre i colloqui continuano, è tutto su proposte verbali in attesa dell’offerta ufficiale finale.

