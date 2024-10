Djokovic e il suo infortunio al polso: “Se si rispetta la logica “djokovigiana”, non c’è motivo di preoccuparsi” (l’Equipe)

Nel 2021 ha vinto con uno strappo addominale di cui “si aspettano ancora le prove”. Nel 2023 vinse con un presunto strappo di 3 cm a un tendine

Novak Djokovic ha perso la sua prima partita in Australia dal 2018. Alla United Cup il serbo è stato sconfitto dall’australiano De Minaur nella partita di singolo maschile per 6-4/6-4 e ha anche rimediato un infortunio al polso. «Più gioco, più mi famale», ha detto al fisioterapista durante il time out medico. Oggi l’Equipe però diffida del tennista numero uno al mondo e ricorda che già altre volte aveva subito un infortunio prima di giocare l’Australian Open:

“Se si rispetta la logica “djokovigiana”, non c’è motivo di preoccuparsi per il numero 1 del mondo, a dieci giorni dall’inizio degli Australian Open. La fine della sua invincibilità, durata 43 incontri, e la sua ultima sconfitta, il 18 gennaio 2018, agli ottavi degli Australian Open contro il sudcoreano Chung Hyeon, non sono certo un evento da poco. Ma basta ricordare che l’uomo da 24 vittorie del Grande Slam, di cui 10 vinte a Melbourne, si era già infortunato durante le sue ultime due gloriose campagne in Australia.

Nel 2021, Djokovic ha vinto il suo torneo preferito nonostante uno strappo addominale aumentato, secondo lui, da “1,7 a 2,5 centimetri” durante le due settimane. Di fronte ai sospetti della vox populi, ha poi promesso di fornire prove, immagini a supporto, che ancora aspettiamo. L’anno scorso, secondo Craig Tiley (amministratore delegato di Tennis Australia, ndr), il serbo si è ripetuto. Quella volta fu colpa di uno strappo di 3 centimetri al tendine della gamba sinistra“.

Le parole Djokovic dopo la sconfitta contro De Minaur:

«Congratulazioni ad Alex. Meritava di vincere, ma era uno di quei giorni in cui non mi sentivo al meglio. Il mio infortunio al polso ha avuto qualche impatto. Ora dobbiamo andare avanti e il mio pensiero è rivolto a Melbourne. Sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, emotivamente e mentalmente durante la prima settimana della stagione. Fa parte della preparazione per gli Australian Open ed è lì che voglio dare il massimo».

