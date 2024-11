I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.

De Laurentiis, si va verso il rinvio a giudizio per falso in bilancio per il caso Osimhen

Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor Osimhen. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.

Secondo quanto scrive Repubblica, si va verso il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta anche altri componenti del board del club.

De Laurentiis fu indagato prima a Napoli (21 giugno 2022)

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’ipotesi è quella di falso in bilancio. Secondo quanto scrivono i quotidiani napoletani, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze: in quel caso la vicenda è finita in un nulla di fatto.

Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri.

Sportface scrive che con De Laurentiis sono stati iscritti nel registro degli indagati anche la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edo e la figlia Valentina.

La Procura di Napoli ha pubblicato una nota in cui dà notizia delle perquisizioni in corso presso le sedi del Napoli a Castel Volturno e a Roma ai fini di acquisire documentazione e altri elementi utili in ordine a ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori tra Napoli e Lille nell’estate 2020.

La vicenda, riporta il comunicato, che riguarda il trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen, già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée – Giurisdizione Interregionale Specializzata) del tribunale giudiziario di Lille, ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche presso questa Procura.

«Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli sono finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti richiesti dall’autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli».

