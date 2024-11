De Laurentiis: «Non parlo dell’arbitraggio perchè è la guerra del carciofo: sfogli, sfogli, dove va il gambo?»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’Inter.

Non ha voluto fare drammi né inalberarsi, come ha fatto invece Mazzarri, nei confronti dell’arbitraggio di Rapuano. Al contrario il presidente si è detto dispiaciuto per il designatore arbitrale Rocchi e ha chiesto di placare gli animi per ragionare seriamente sui problemi per risolverli.

Rapuano e l’espulsione di Simeone?

«Abbiate pazienza. Tutti i giocatori sono importanti. Se tu sei in emergenza devi anche essere prudente e la prudenza va utilizzata: se mi espongono alla possibilità di un secondo cartellino, ci può stare un contatto di fisicità. Che non è mai in malafede, non è mai cattivo come può capitare con certe squadre che, poiché non hanno la qualità di Inter o Napoli, ci mettono anche cattiveria. Uno deve usare anche prudenza: dispiace che la Lega, che fa solo disastri, ha modificato il discorso di portarsi dietro dal campionato le espulsioni e le diffide. Bisognava metterlo sul tavolo nel prepartita: io posso considerare la Supercoppa qualcosa di meno importante, ma per un allenatore o un giocatore, quando gioca contro una squadra come l’Inter, non gli puoi andare a dire che è una specie di show. Anche perché poi i tifosi si incazzano, e invece sono i primi da rispettare, perché sono i committenti del calcio»

De Laurentiis e gli arbitri

Cosa ha cambiato la partita?

«L’episodio è che ad un certo punto al 90′ dopo aver resistito e tenuto con ardore e rispetto per la maglia, poi può capitare di tutto. Ammesso che fossimo arrivati al 95′, e poi avessimo perso ai rigori, avevi comunque perso. Non cambiava qualcosa, non parlo dell’arbitraggio perchè è la guerra del carciofo: sfogli, sfogli, dove va il gambo? Distendiamo gli animi, classe arbitrale da rifondare, serve sedersi con Rocchi e trovare una soluzione. Ho fatto un lungo discorso con Rocchi, in maniera distesa ed educata, sul VAR: loro si nascondono dietro un dito, ovvero parlare con la Fifa, ma le istituzioni calcistiche stanno qui solo per rompere i coglioni? Serve trovare la cosa più giusta per dare un corretto andamento ad uno sport straordinario. Oggi parlavo con dei politici, ho detto che ci considerano dei rompicoglioni ma siamo 27 milioni e se fondassimo un partito…2»