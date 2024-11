Doppia ammonizione per Simeone che viene espulso. Mazzarri imbestialito

Una furia il tecnico azzurro Walter Mazzari che è stato trattenuto a fatica sulla panchina e che si è scagliato contro ill direttore di gara «È una vergogna, come rovinare una partita»

Evidente cambio di metro per l’arbitro della finale di Supercoppa Italiana Rapuano che, nel primo tempo è stato più che clemente con i calciatori, mentre invece nella ripresa ha sfogato cartellini. Fioccano gialli tanto che al 60esimo viene espulso per doppia ammonizione, l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone

L’espulsione di Simeone

Ingenuo pestone dell’argentino che si becca il secondo giallo a breve distanza dal primo.

Una furia il tecnico azzurri Walter Mazzari che, come riportato dal colleghi di Mediasetsport, è stato trattenuto a fatica sulla panchina e che si è scagliato nei confronti del direttore di gara

«È una vergogna, come rovinare una partita».

Le proteste di Mazzarri per Kvaratskhelia

Nel primo tempo il Napoli si era già lamentato vistosamente. Walter Mazzarri è molto nervoso al 20esimo della finale di Supercoppa Italiana tra il Napoli e l’Inter. L’occasione è un chiaro fallo non fischiato su Kvaratskhelia, il tecnico azzurro è andato su tutte le furie ribadendo a più riprese «Non ci sto, andiamo via! Non si può non fischiare questo fallo»nei confronti del quarto uomo e del direttore di gara.

Secondo quanto riporta Carlo Landoni, bordocampista Mediaset, il tecnico del Napoli si è anche lamentato con Frustalupi perché i giocatori ancora non hanno assimilato il cambio modulo.

