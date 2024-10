De Laurentiis conferma tutti quelli che hanno creato questo Napoli? Da Chiavelli a Micheli? (Corbo)

De Laurentiis dovrebbe chiarire che idea di società ha, fino a che punto è indipendente da personaggi su poltrone forse un po’ ossidate

De Laurentiis conferma tutti quelli che hanno creato questo Napoli? Da Chiavelli a Micheli? Se lo chiede Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Si dice Meluso o Melluso?

Spariti tutti, si incarica di dare notizia per esigente di contratto tv un personaggio minore del club, Meluso o Melluso perché a Napoli i tifosi non sanno ancora se con una elle o due. Dice che nessuno parlerà, e la squadra andrà in ritiro. Appare nel suo squallore una scena vuota.

Che sarà del Napoli quando non ci sarà più l’onesto direttore sportivo a schermare i protagonisti di uno sfacelo? Chi dovrà dire qualcosa? Il presidente con il suo ad Andrea Chiavelli, il presidente con il capo Scouting Maurizio Micheli, l’allenatore, chi? Sono confermati tutti quelli che nel mercato estivo non hanno migliorato la squadra campione? Anche quelli che finora han prodotto solo l’acquisto del 28enne Pasquale Mazzocchi?

Rifletta anche Micheli

Rifletta anche Micheli. Mentre il suo Ufficio avallava Mazzocchi, il Milan presentava come difensore centrale Jan Carlo Simic, tedesco di origini serbe, di nascita 2005. De Laurentiis dovrebbe chiarire che idea di società ha, fino a che punto è indipendente da personaggi su poltrone forse un po’ ossidate, che cosa può e vuole fornire a Mazzarri oltre che pagare le spese del ritiro. Ecco, quali sono i ruoli da coprire ricordando Supercoppa a Ryad e Coppa d’Africa. Il pubblico chiede acquisti e non voci di trattative.

Come hanno scritto Cesare Gridelli e Guido Trombetti sul Napolista:

A De Laurentiis serve un dirigente di peso

Gridelli – Con Osimhen però per il rinnovo siamo andati troppo per le lunghe con un periodo caratterizzato da prestazioni opache. Zielinski è quest’anno autore di prestazioni imbarazzanti, con oggi la peggiore di tutte. Politano, quest’anno uno dei migliori, a riapertura della polemica contrattuale, oggi è stato autore di una prestazione insufficiente. E lo scontentissimo Kvara (dopo Zanoli il meno pagato della squadra) quest’anno è irriconoscibile e oggi è stato nullo ed imbarazzante. E a questo punto c’è da chiedersi se non sia il caso ormai di dare spazio ad altri.

Trombetti – Cesare su Kvara capisco i tuoi argomenti ma se per questo gioca male nulla mi garantisce che dopo un anno da un incremento di stipendio non si ripeta la stessa musica. Zielinski e Politano hanno 30/31 anni. Un triennale a loro non è un investimento ma una spesa. E bisogna pensarci bene perché parliamo di cifre importanti. Piuttosto manca un dirigente di polso e personalità che viva tutti i santi giorni con la squadra. Ne colga le tensioni. Ne gestisca le lagnanze. Ma adesso, come sempre, la patata bollente è nelle mani del Presidente. Che forse non ha mai vissuto un periodo tanto tempestoso. Ad esempio atteso che Mazzarri ha fatto il peggio possibile che cosa fare? Non vorrei essere nei suoi panni.

