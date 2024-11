Coppa d’Africa, il Mali ha giocato con Bissouma con la malaria contro il Sudafrica

Il calciatore del Tottenham non è l’unico, c’è anche Diarra del Tolosa, che era rimasto però in tribuna. I due erano partiti già ammalati.

In questi giorni si sta giocando la Coppa d’Africa e due calciatori del Mali, Yves Bissouma e Moussa Diarra, hanno contratto la malaria.

Giocano rispettivamente nel Tottenham e nel Tolosa e sono stati convocati dalla propria nazionale per la competizione; rimangono comunque a disposizione della squadra, come annunciato dal ct Eric Chelle in conferenza stampa.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la malaria sarebbe sopraggiunta prima dell’inizio del torneo. Nella prima partita contro il Sudafrica vinta per 2-0, Bissouma era titolare, mentre Diarra in tribuna. Ora c’è da capire cosa succederà quando il Mali tornerà in campo sabato, se i due calciatori saranno guariti o meno.

La situazione della Serie A con i calciatori della Coppa d’Africa

La “Gazzetta dello Sport” scrive: I convocabili della Serie A sono circa una cinquantina, numero che può variare visto che qualcuno è indeciso sul proprio futuro in Nazionale. Una cosa è certa: nessuna delle prime due in classifica subirà scossoni. Sia Inter, sia Juve non manderanno giocatori nel Continente Nero e potranno attingere pienamente dalla propria rosa.

Fra le squadre di alta classifica, il Milan rischia di veder andar via l’algerino Ismail Bennacer dopo averlo aspettato per quasi sette mesi: si era infortunato gravemente al ginocchio nell’andata del derby di Champions a maggio ed è rientrato contro il Frosinone sabato scorso, quando ha preso il posto di Reijnders. I rossoneri saranno privi del nigeriano Chukwuezeche ha preso parte a tutte le gare di qualificazione. Non sta meglio il Napoli, alle prese con le partenze di due giocatori cardine come il nigeriano Victor Osimhen e il camerunese Franck Zambo Anguissa: chissà come reagirà Aurelio De Laurentiis che in passato ha tuonato più volte contro la Coppa d’Africa, promettendo che non avrebbe più preso giocatori da quel continente

