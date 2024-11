Conte sarà il prossimo allenatore del Milan (il ritorno di Momblano)

“Ha trovato un accordo e ha anche verbalmente accettato la panchina del Milan. L’interlocutore è stato Ibrahimovic il fautore di tutto”

Luca Momblano, opinionista ed esperto della Juve, ha dichiarato a “Lunedì di Rigore” di essere arrivato alla conclusione che Conte sarà il prossimo allenatore del Milan.

«Nella giornata di oggi ho fatto una verifica. Parto da un antefatto, circa 10 giorni fa in una diretta serale ho detto di aver saputo che Conte ha deciso di declinare in maniera definitiva l’idea di poter valutare Napoli. Ho detto anche che si sa da diverse settimane che lui ha deciso che il prossimo anno tornerà in panchina e che lui guardava alla geografia internazionale. Non è vero che non allenerebbe le partite internazionali. Nel frattempo è successo quello che tutti sappiamo: Klopp e Xavi hanno preso delle posizioni. Questo può creare anche un effetto domino. Sono tornato sull’argomento con le mie fonti. Sono arrivato ad una notizia, che ho percepito come una notizia a tutto tondo, cioè (e non uso il condizionale perché ho avuto la possibilità di confrontarmi) che Conte sta preparando il ritorno in panchina, in maniera molto coinvolta, al Milan. Ha trovato un accordo e ha anche verbalmente accettato la panchina del Milan. L’interlocutore è stato Zlatan Ibrahimovic, che è il fautore di questo accordo. Conte ha ottenuto le risposte che voleva, soprattutto a proposita della proprietà. Non posso escludere che ci sia stato un incontro con Cardinale. L’accordo è totale. Nella sua testa, in quella di Ibrahimovic e in quella di RedBird lui sarà il prossimo allenatore del Milan».

La trattativa con il Milan

Sportmediaset parla della trattativa del Milan:

“La trattativa con il Milan non è un segreto per nessuno, tanto che il suo arrivo sulla panchina rossonera è quotato a 2,5. Pioli ha fatto tanto, tantissimo, in questi anni ma c’è il sentore che, come spesso capita, possa esserci una sorta di crisi di rigetto quando un allenatore rimane troppo tempo sulla stessa panchina. Facile pensare, quindi, che l’attuale tecnico sia destinato a fare le valigie. Il Milan e Conte si sono sentiti e sembra proprio lui il nome in pole position per la prossima stagione. Thiago Motta è il piano b nel caso in cui non andasse in porto l’accordo con l’ex allenatore di Juve e Inter”.

