Conte è una pista da non trascurare per il futuro del Napoli (Corsera)

Numeri imbarazzanti per la gestione Mazzarri: durissimo faccia a faccia fra il tecnico e lo spogliatoio. Il nuovo corso non è mai decollato

Conte è una pista da non trascurare per il futuro del Napoli. Lo scrive il Corriere della Sera.

È buio pesto in casa Napoli. Numeri imbarazzanti nel post Garcia, atteggiamento inaccettabile in campo, segnali di dura contestazione dalla curva, e De Laurentiis letteralmente furibondo: insomma, gli azzurri sprofondano sotto tutti i punti di vista nella Torino granata. E di fatto ogni scenario diventa possibile, forse anche nell’immediato. Probabile, per esempio, che oggi la squadra vada in ritiro (punitivo).

Durissimo faccia faccia Mazzarri spogliatoio

Ieri, intanto, durissimo faccia a faccia fra Walter Mazzarri e l’intero spogliatoio. Il nuovo corso non è mai decollato: arriva la terza sconfitta esterna consecutiva in campionato, e complessivamente sono appena 7 i punti conquistati in altrettante gare. A questo va aggiunta l’umiliante eliminazione in Coppa Italia (0-4 con il Frosinone), mentre in Champions il bilancio è di una vittoria (Braga) e un ko (Real Madrid). «Il tecnico gode della massima fiducia della società e della squadra — chiarisce il ds azzurro Meluso —. Sicuramente non c’è nessuna riflessione in merito. Sì, stiamo valutando l’ipotesi del ritiro». Ieri, in tribuna, c’era Antonio Conte: l’ex c.t. vive a Torino e si è visto più volte in questi mesi nel fortino granata; detto questo, l’impressione è che sia una pista da non trascurare per il futuro.

Di fatto mai in partita il Napoli. Approccio molle, scarsa personalità in generale e anche poche idee a livello tattico.

Antonio Conte in tribuna per Torino-Napoli e dopo un quarto d’ora di gioco è per distacco la miglior notizia proveniente da Torino. Il tifoso deve essere libero di sognare. Si ritrova ogni tanto inquadrato Mazzarri che anche lui è in tribuna squalificato e può finalmente ossigenarsi alla vista di Antonio Conte.

La notizia di un secondo incontro di Conte con Adl

Poi che la sua presenza in tribuna possa essere un indizio sulla sua presunta prossima squadra, cioè il Napoli, è tutto da verificare. Ovviamente. In settimana Sportitalia ha lanciato la notizia di un nuovo incontro con Aurelio De Laurentiis. Incontro nel corso del quale il presidente produttore cinematografici ha rilanciato per portare Conte l’anno prossimo sulla panchina del Napoli. Secondo Sportitalia, Conte avrebbe preso tempo, non sarebbe molto convinto dell’offerta anche perché allettato dal Milan.

Torino Napoli 13 marzo 2025

Antonio Conte siede in tribuna con Stellini sulla panchina del Napoli dopo essere stato espulso al termine di un alterco in Juve Napoli 0-2 (Raspadori, Lindstrom) https://t.co/58IURRCukJ — Sorridi Presidente (@Adoir9_) January 7, 2024

In realtà Conte ha già rifiutato il Napoli una volta. Prima dell’ingaggio di Mazzarri. Incontro che finì male e che il Napolista vi raccontò in esclusiva.

ilnapolista © riproduzione riservata