Napoli, Conte ottima idea solo se De Laurentiis si farà da parte (Damascelli)

Sul Giornale: deve consegnare la squadra a chi ha competenza e carisma. Il ritiro punitivo è roba folkloristica

Napoli, Conte ottima idea solo se De Laurentiis si farà da parte. A scriverlo è Tony Damascelli sul Giornale.

Adl lasci il Napoli ha chi ha competenza e carisma

Il crollo del Napoli non deve stupire, girava una brutta aria a Torino, in tribuna stava seduto Mazzarri, squalificato, ma soprattutto Conte, disoccupato. La settima sconfitta è il riassunto di scelte scriteriate del presidente e di responsabilità dei

calciatori. La crisi aperta a luglio si concluderà quando De Laurentiis interverrà decisamente sul gruppo, il ritiro punitivo è roba folkloristica, Conte sarebbe un’ottima idea soltanto se il presidente si farà da parte consegnando la squadra a chi ha competenza e carisma.

Cosa scrisse il Napolista il 16 dicembre 2014:

Diciamo la verità, questa vicenda del presunto ritiro del Napoli è stata una pagliacciata. Tanto ridicola quanto emblematica. Da qualsiasi angolatura la si inquadri, presenta imperfezioni. E imperfezioni, va da sé, è un eufemismo. A lungo assente, praticamente quasi sempre quest’anno, dalla scena mediatica e spesso anche dagli spalti, Aurelio De Laurentiis irrompe nella vita del Napoli pochi minuti dopo una sconfitta e da cinefilo assume i panni del presidente del Borgorosso Football Club: parole forti nello spogliatoio e squadra in ritiro. Quello che il tifoso – versione con meno doveri e tantissimi diritti del cittadino – si aspetta: pugno di ferro; è giunta l’ora che questi viziatelli capiscano che cos’è la vita e che quest’allenatore la smetta di sorridere e impartire lezioncine sull’ambiente corredate da proverbi spagnoli.

RI-TI-RO! Si cambia musica. È passato questo messaggio domenica sera. Così è stato trasmesso da Sky Sport 24, così è stato recepito dalla maggioranza dei quotidiani e dei mezzi d’informazione. Ritiro punitivo. Il mai tramontato mazz’e panella versus i bamboccioni e il modello educativo scandinavo del signor Benitez. Il tutto è durato nemmeno dodici ore. E si è tramutato in un pernottamento a Castel Volturno, un allenamento mattutino non previsto seguito dal rompete le righe. Il ritiro è finito, andate in pace. È servito, pare, a far saltare lo shopping milanese programmato con le famiglie. Con grave danno dei negozi di via Monte Napoleone. Questa notizia dello shopping sfumato dovrebbe servire, almeno in parte, ad appagare la natura ritorsiva del signor tifoso: il ritiro non c’è stato, ma gli ha schiattato lo shopping.

