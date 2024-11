Il giornalista su X: “Secondo quanto filtra dalla Procura Federale Chinè sarebbe pronto a chieder alla procura di Roma gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli”

Caso Osimhen, il procuratore Chinè pronto a chiedere gli atti relativi al rinvio a giudizio di De Laurentiis (Schira)

Il procuratore Giuseppe Chinè sarebbe pronto a richiedere i documenti della richiesta di rinvio a giudizio per le accuse di falso in bilancio rivolte al presidente De Laurentiis. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X:

“Secondo quanto filtra dalla Procura Federale #FIGC Giuseppe Chinè sarebbe pronto a chieder alla procura di Roma gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli Aurelio #DeLaurentiis, accusato di falso in bilancio per l’acquisto di Victor #Osimhen”

De Laurentiis, si va verso il rinvio a giudizio per falso in bilancio per il caso Osimhen

Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor Osimhen. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.

De Laurentiis fu indagato prima a Napoli (21 giugno 2022)

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’ipotesi è quella di falso in bilancio. Secondo quanto scrivono i quotidiani napoletani, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze: in quel caso la vicenda è finita in un nulla di fatto.

Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri.

Sportface scrive che con De Laurentiis sono stati iscritti nel registro degli indagati anche la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edo e la figlia Valentina.

