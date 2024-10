Bove: «Mi hanno tirato una bottiglietta in testa ma non mi sembrava il caso di fare scenate»

A Sky: «Le autorità provvederanno, perché non credo sia una cosa normale. Preferisco parlare di campo. Non c’è un caso derby per la Roma»

A Sky ha parlato Edoardo Bove al termine del derby di Coppa Italia (quarti di finale) vinto dalla Lazio 1-0:

«Mi hanno tirato in testa una bottiglietta di birra. non mi sembrava il caso di fare scenate e polemiche. Le autorità provvederanno, perché non credo sia una cosa normale. Preferisco parlare di campo»

«Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo siamo andati sotto per un episodio. Poteva capitare da entrambe le parti, poi è difficile cambiare la rotta. Siamo andati in difficolta dopo il gol subito, ci abbiamo messo un po’ troppo a riprendere la strada giusta. Alla fine della partita non abbiamo mai mollato.Non dovrebbe essere così, però succede da entrambe le parti. Una volta che siamo andati in svantaggio, siamo andati in difficoltà. Dal punto di vista del gioco si può sempre migliorare, siamo sulla strada giusta. Questo tipo di partite quando le perdi fa male. La stagione è lunga, dobbiamo ripartire dalla forza del gruppo».

6 derby 4 sconfitte:

«Io non credo sia un tema da affrontare. Le partite vanno analizzate singolarmente. Ogni partita è a sé. Quando succedono episodi a sfavore, poi ci manca qualcosa nell’aggiustare la situazione. Non faccio un caso derby».

Su Huijsen:

«Posso solo fargli i complimenti, si è calato nella Roma con grande personalità. Poi naturalmente ognuno analizza la sua prestazione. noi vediamo in lui grandissima qualità e gli siamo vicini sempre e comunque».

Bruttissimo momento in Lazio-Roma. Prima di uscire dal campo il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, mentre stava parlando con il guardalinee, è stato colpito sul collo da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il giocatore giallorosso è rimasto un po’ a massaggiarsi la parte dolorante prima di lasciare il campo di gioco.

FOLLIA! Se lo prende in faccia lo sfigurava come minimo…#LazioRoma pic.twitter.com/0fBtaPHkco — -ˏˋ𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔻𝕚 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠ˊˎ- (@LucaMktg) January 10, 2024

Derby di Roma, lancio di fumogeni tra le curve (VIDEO)

Coppa Italia, si gioca Lazio-Roma, chi vince va in semifinale. Come quasi sempre accade, il derby di Roma non è mai una partita tranquilla. Se poi si tratta di una partita ad eliminazione diretta la tensione sale alle stelle. Sia in campo che sugli spalti. Prima della partita, momenti di alta tensione sugli spalti con il lancio reciproco di fumogeni fra le tifoserie.

