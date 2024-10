Derby di Roma, lancio di fumogeni tra le curve (VIDEO)

Lazio-Roma, quarti di finale di Coppa Italia. Il Corriere di Roma riporta di bombe carta e petardi all’esterno dell’Olimpico prima della partita

Coppa Italia, si gioca Lazio-Roma, chi vince va in semifinale. Come quasi sempre accade, il derby di Roma non è mai una partita tranquilla. Se poi si tratta di una partita ad eliminazione diretta la tensione sale alle stelle. Sia in campo che sugli spalti. Prima della partita, momenti di alta tensione sugli spalti con il lancio reciproco di fumogeni fra le tifoserie.

Lo riporta anche il Messaggero:

“Tensione tra tifosi allo Stadio Olimpico per il derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Una frangia dei tifosi della Lazio e una di quelli della Roma sono entrati in contatto con una schermaglia che ha visto diversi lanci di fumogeni da una parte e dall’altra. Tensione subito alle stelle in una delle partite più sentite dell’intero campionato italiano e che spesso è stata cornice di violenza dentro e fuori l’impianto del Foro Italico. La schermaglia è avvenuta tra la Tribuna Tevere e i Distinti Sud“.

Il video del lancio di fumogeni prima del Derby di Roma

Bombe carta e petardi all’esterno dell’Olimpico prima del derby di Roma (Corriere di Roma)

Secondo quanto riporta il Corriere di Roma, ci sono stati momenti di tensione anche all’esterno dello stadio Olimpico.

“Qualche momento di tensione per l’esplosione di numerose bombe carta e petardi sia nella zona di ponte Milvio sia a ponte Duca d’Aosta di fronte all’obelisco proprio nei pressi dello stadio Olimpico“.

ilnapolista © riproduzione riservata