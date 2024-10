Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese: «I club si sono avvicinati per avere informazioni, ma di imminente non c’è nulla»

Balzaretti: «Samardzic? Normale che ci sia interesse, ma per ora nulla di imminente»

Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Samardciz durante la presentazione del nuovo acquisto, Giannetti.

«Vogliamo lasciarlo tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull’Udinese, parliamo io e Cioffi con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci».

«Poi parallelamente c’è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo, perché ha talento, ha qualità che ha già messo in mostra, normale che ci sia interesse ma anche qui non c’è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento. I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione, ma di imminente non c’è nulla. Esce di Lazar perché è uomo desiderato ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l’evenienza siamo pronti».

Samardzic ha scelto la Juventus, Giuntoli ha lavorato sotto traccia con il padre (Corsport)

Samardzic ha scelto la Juventus, Giuntoli ha lavorato sotto traccia con il padre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Samardzic, l’oggetto del desiderio del Napoli, tedesco di Berlino naturalizzato serbo, si è già messo mentalmente sulla Serenissima, l’autostrada che taglia l’Italia da Est a Ovest e che da Udine porta a Torino senza passare per le tentazioni del centro-sud. Quella del Sole è lì che aspetta, probabilmente invano, perché nonostante l’accordo di massima tra Udinese e Napoli (20 milioni più 5 di bonus) e i dettagli commerciali solo da limare tra De Laurentiis e Pozzo, la Juventus oggi sembra avere in pugno il calciatore.

Giuntoli stravede per Samardzic

Il football director dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, stravede per il ragazzo (lo avrebbe portato volentieri a Napoli un anno fa) e ora ha messo la freccia sul suo ex presidente, al quale ha lasciato uno scudetto e tanta rabbia per l’addio estivo. A convincere Samardzic, entusiasta alla prospettiva di salire di livello senza cambiare colore di maglia, è il progetto a lungo termine di una big in ricostruzione che punta sul suo talento per scrivere una nuova pagina.

In questi giorni i bianconeri hanno condotto una trattativa sotto traccia con il padre del ragazzo, che lo ha già promesso alla Signora.

