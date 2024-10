Samardzic, c’è la Juventus dietro il temporeggiamento col Napoli (Di Marzio)

Samardzic, c’è la Juventus dietro il temporeggiamento col Napoli. Gianluca Di Marzio lo spiega nel corso di Speciale Calciomercato L’Originale.

Di Marzio ha raccontato che non c’è l’accordo del Napoli né col giocatore né con l’Udinese.

E ha aggiunto:

La Juventus è in pressione per giugno, una delle motivazioni di questa fase di stallo è la pressione della Juventus. Evidentemente il calciatore vuole insistere per aspettare a giugno la Juventus.

Il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg ha riportato i dettagli della trattativa del Napoli per Lazar Samardzic; ma, secondo quanto scrive, anche il Brighton si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista dell’Udinese, che sta prendendo tempo per decidere cosa fare.

🆕❗️News #Samardzic: Further negotiations regarding his potential move to @sscnapoli took place in Milan yesterday. With his agents Mladen Samardzic (Dad) and Tolga Dirican.

➡️ Agreement between the clubs in principle now

➡️ Transfer fee: €20m + €5m add-ons ✔️

Long-term… pic.twitter.com/Xqs1zXKsuI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2024