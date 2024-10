Samardzic ha scelto la Juventus, Giuntoli ha lavorato sotto traccia con il padre (Corsport)

Giuntoli ha messo la freccia su De Laurentiis suo ex presidente al quale ha lasciato uno scudetto e tanta rabbia per l’addio estivo

Samardzic ha scelto la Juventus, Giuntoli ha lavorato sotto traccia con il padre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Samardzic, l’oggetto del desiderio del Napoli, tedesco di Berlino naturalizzato serbo, si è già messo mentalmente sulla Serenissima, l’autostrada che taglia l’Italia da Est a Ovest e che da Udine porta a Torino senza passare per le tentazioni del centro-sud. Quella del Sole è lì che aspetta, probabilmente invano, perché nonostante l’accordo di massima tra Udinese e Napoli (20 milioni più 5 di bonus) e i dettagli commerciali solo da limare tra De Laurentiis e Pozzo, la Juventus oggi sembra avere in pugno il calciatore.

Giuntoli stravede per Samardzic

Il football director dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, stravede per il ragazzo (lo avrebbe portato volentieri a Napoli un anno fa) e ora ha messo la freccia sul suo ex presidente, al quale ha lasciato uno scudetto e tanta rabbia per l’addio estivo. A convincere Samardzic, entusiasta alla prospettiva di salire di livello senza cambiare colore di maglia, è il progetto a lungo termine di una big in ricostruzione che punta sul suo talento per scrivere una nuova pagina.

In questi giorni i bianconeri hanno condotto una trattativa sotto traccia con il padre del ragazzo, che lo ha già promesso alla Signora.

L’Udinese vuole 25 milioni, la Juve sta ipotizzando un pagamento alla Locatelli.

La Juve sta ragionando in queste ore proprio sulla modalità di pagamento, ma a Torino sono sicuri di aver superato tutta la concorrenza puntando sul gradimento di calciatore (per lui pronti 3 milioni annui) ed entourage. Resta in realtà qualche tentazione dalla Premier: nelle ultime ore si è inserito con prepotenza il Brighton di De Zerbi e l’Udinese, ovviamente, spera nell’asta.

Ovviamente nulla è ancora fatto considerata anche la volubilità del padre.

Cosa ha detto Di Marzio

Samardzic, c’è la Juventus dietro il temporeggiamento col Napoli. Gianluca Di Marzio lo spiega nel corso di Speciale Calciomercato L’Originale.

Di Marzio ha raccontato che non c’è l’accordo del Napoli né col giocatore né con l’Udinese.

E ha aggiunto:

La Juventus è in pressione per giugno, una delle motivazioni di questa fase di stallo è la pressione della Juventus. Evidentemente il calciatore vuole insistere per aspettare a giugno la Juventus.

