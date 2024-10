Zerbin, prima da titolare in campionato contro il Monza (Corsport)

Lindstrom è recuperato, ma non ha 90′ nelle gambe e per questo Mazzarri dovrebbe preferire di partire con Zerbin per poi eventualmente sostituirlo in corsa

Il Napoli sta facendo i conti con numerose assenze in quest’ultimo scrocio di 2023. Non solo per gli squalificati e quelli impegnati nelle competizioni nazionali, ma ci sono anche diversi infortunati di cui Mazzari deve tener presente per decide quale sia la formazione migliore per scendere in campo oggi contro il Monza. La partita è importantissima, lo ha detto lo stesso tecnico ieri in conferenza, e proprio per questo, il recupero di Lindstrom è una buona notizia per il Napoli. Anche se, scrive oggi il Corriere dello Sport, il danese non dovrebbe partire dal primo minuti, perché Mazzarri dovrebbe preferirgli Zerbin

Zerbin pronto all’esordio dal primo minuto “Oltre a Lobotka, l’altro recupero per cui Mazzarri ha sorriso è stato quello di Lindstrom, che ha smaltito nei giorni scorsi la lombalgia e rientrerà dunque tra i convocati dopo aver saltato la gara contro la Roma. Ma il danese potrebbe partire solo dalla panchina. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e, dovendo scegliere, Mazzarri – dato che le partite sono infinite – preferirebbe poter contare su di lui a gara in corso con Zerbin pronto, nel caso, a debuttare per la prima volta da titolare in campionato” Il paradosso di Zerbin Zerbin si prepara alla sua prima da titolare che potrebbe essere anche l’ultima, considerando che il Frosinone preme col Napoli per averlo in prestito da gennaio

