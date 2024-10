Tra Ronaldo e Benzema, l’Al Hilal gode: Al-Nassr e Al Ittihad sono a -10 e -22 dalla vetta

Il club di Koulibaly, Neymar e Milinkovic Savic domina con 50 punti in classifica. Le squadre degli ex blancos si affronteranno oggi alle 19.

I due ex Real Madrid Cristiano Ronaldo e Karim Benzema si affronteranno oggi alle 19 con le loro rispettive squadre della Saudi Pro League, Al Nassr e Al Ittihad. Il club dove milita CR7 è al momento al secondo posto in classifica, a +13 dal club del francese, sesto. As scrive:

“Quando Benzema è partito per l’Arabia Saudita questa estate, lui e Cristiano dovevano essere i leader delle loro squadre. L’Al Ittihad aveva vinto lo scorso anno il campionato, con l’Al Nassr secondo. Tuttavia, il club che sta dominando nella prima stagione di questa nuova era del calcio saudita è l’Al Hilal; tra i nomi che militano nel club, Bono, Koulibaly, Rúben Neves, Neymar, Milinkovic-Savic e, soprattutto, Mitrovic, con 16 gol in campionato fino ad ora.

In questo momento la squadra del Pallone d’oro 2022 è ventidue punti sotto la vetta (con una partita in meno). Il match tra Al Ittihad e Al Nassr non sarà la prima volta per Ronaldo e Benzema da avversari, perché entrambi si sono incrociati a Euro 2021, quando il match tra Portogallo e Francia terminò 2-2. Insieme, hanno giocato 342 partite con i blancos”.

IL FRANCESE STA DELUDENDO IN ARABIA:

L’ex centravanti del Real Madrid è finito nel mirino del presentatore Walid Al-Farraj che di lui ha detto: «Il divario tra Benzema e i tifosi si sta allargando di giorno in giorno. Non ha giocato bene e non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto non fa alcuno sforzo, come se dicesse al pubblico: ‘Mi sto solo divertendo con voi’». Il presentatore durante la trasmissione Goal Arabia ha attaccato Benzema per il suo scarso impegno: «Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato segni di voler giocare, ma Benzema non fa nulla. È come se non piacesse alla squadra. È a disagio. Non so il motivo». Walid Al-Farraj ha poi continuato facendo notare come il francese “non ha fatto nulla di straordinario”. Anzi, Benzema sembrava un “ospite d’onore” della partita.

ilnapolista © riproduzione riservata