Sky: Zielinski in dubbio contro l’Inter

Se non dovesse partire titolare, al suo posto sarebbe pronto Elmas a scendere in campo.

Piotr Zielinski ha subito una contusione durante il match tra Real Madrid e Napoli di Champions League.

Ieri aveva svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo, ma potrebbe non essere ancora al 100%. Secondo quanto riportato stamani da Sky Sport il polacco non sta benissimo e in tal caso sarebbe pronto Elmas a scendere in campo al suo posto contro l’Inter stasera.

IL RINNOVO DEL POLACCO CON IL NAPOLI:

Tuttosport: Il centrocampista polacco ha ancora il contratto in scadenza nel giugno 2024 e all’orizzonte non si vedono margini di manovra per prolungare con la società di De Laurentiis. Condizione contrattuale che ha ovviamente attirato le attenzioni di molti club europei, con Juventus e soprattutto Inter fra le più interessate in Italia. De Laurentiis ha proposto al suo agente Bolek un triennale da 3 milioni a stagione, dunque meno rispetto a quanto percepisce oggi Zielinski, ovvero 4 milioni. Il Napoli ha ancora una speranza di trattenerlo ed entro fine anno potrebbe esserci un nuovo summit fra le parti, ma se De Laurentiis resterà fermo sull’ultima proposta, difficilmente si arriverà a un accordo. A quel punto spera di inserirsi l’Inter.

A GENNAIO POTREBBE ANDAR VIA (CorSport):

Ad oggi, seguendo la frenesia del mercato e la scadenza 2024, Piotr Zielinski è un potenziale svincolato, un futuro parametro zero di lusso che fa gola, guarda caso, proprio all’Inter, la squadra che affronterà domani. All’Inter ma non solo, perché un talento simile piace a tutti, anche alla Juventus e in Premier League. Zielinski a gennaio può diventare un affare per tanti, intanto è del Napoli che continua a difendere il privilegio di poter anticipare le concorrenti. La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti da tempo, le parti continuano a trattare, in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata dopo le distanze con l’agente per le commissioni, ma il dialogo prosegue e Zielinski è in attesa. Vuole restare, l’ha già fatto sapere al suo entourage, ad agosto l’ha dimostrato coi fatti rifiutando la corte dell’Al-Ahli quando sembrava tutto fatto per il suo trasferimento. Zielinski ha respinto l’idea di ricoprirsi d’oro in Arabia quando è stato assalito dalla malinconia all’idea di lasciare Napoli. Tra un mese sarà già libero di potersi accordare con altri club a meno che non arrivi proprio a dicembre la fumata bianca col Napoli.

