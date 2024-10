Simeone pensa di lasciare il Napoli, ma l’assenza di Osimhen potrebbe fargli cambiare idea (MediasetSport)

L’attaccante azzurro sperava di avere più spazio con l’arrivo di Mazzarri e cerca di capire quali sono le sue prospettive per il futuro

Per il prossimo hanno si prospetta una piccola rivoluzione per il Napoli. Elmas dovrebbe andare al Lipsia, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare il club. Secondo MediasetSport anche il Cholito Simeone potrebbe andarsene.

Stanco per il poco spazio in questo primo scorcio di stagione, Giovanni Simeone starebbe pensando seriamente di lasciare il Napoli a gennaio. L’ex Verona sta valutando il da farsi, ma a spingerlo verso una permanenza potrebbe essere la situazione riguardante Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa a gennaio. Simeone avrà quindi sicuramente più spazio nelle prossime settimane: una situazione da sfruttare per convincere maggiormente Mazzarri.

Simeone, il Cholito comincia a valutare l’idea di lasciare Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini.

Giovanni Simeone, uno che reciterebbe da titolare in quasi tutti i club del campionato, comincia a valutare l’idea di cambiare aria. Coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia: anche con Spalletti c’erano Osimhen e Raspadori, ma di chance ne ha avute in campionato e in Champions e il rendimento è stato ottimo.

Quest’anno le cose sono cominciate male con Garcia e non sono cambiate granché con Mazzarri: due volte titolare in 8 partite, con il Real e il Frosinone in Coppa Italia. Risultato: gol al Bernabeu e pure al Maradona, però cancellato ingiustamente dal Var. Una sentenza. Un centravanti di razza che probabilmente partirà dalla panchina anche venerdì con il Monza, nonostante la squalifica di Osi. In totale ha messo insieme 398 minuti e 3 apparizioni dall’inizio, eppure Victor ne ha saltate 6 di fila per infortunio. Il paradosso? Tra il Cholito ed eventuali opportunità invernali di mercato c’è proprio Osimhen: la sua partenza per la Coppa d’Africa riduce al minimo le possibilità di partire già a gennaio.

