Samardzic, trattativa con il Napoli vicino alla chiusura: il papà è in Italia (Tmw)

C’è l’accordo con l’Udinese. “Fitti colloqui tra i due patron durante le vacanze a Cortina sulla base di un conguaglio da 25 milioni di euro”

Continua la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Lazar Samardzic. Secondo quanto riporta Tmw, il papà di Lazar, Malden Samardzic, si trova in questo momento in Italia. Segno che la trattativa è ben avviata e si cerca l’accordo con l’entourage del centrocampista.

“Il padre di Lazar Samardzic si trova in Italia. La trattativa col Napoli sarebbe aperta e già vicina alla chiusura per portare il talentoso centrocampista dell’Udinese alla corte di mister Mazzarri. Previsti contatti nelle prossime ore”.

Anche l’accordo con il club friulano sempre alle fasi conclusivo. I due presidenti, De Laurentiis e Pozzo, hanno già parlato nei grioni precedenti a Cortina, durante le rispettive vacanze. Il trasferimento di Samardzic si basa su un conguaglio di circa 25 milioni di euro. Si tratta di una cifra inferiore rispetto a quella concordata questa estate tra Inter e Udinese.

“È a un passo anche l’accordo con l’Udinese, con fitti colloqui tra i due patron già nei giorni delle rispettive vacanze a Cortina sulla base di un conguaglio da 25 milioni di euro. Il serbo arriverebbe adesso, a prescindere dal futuro di Zielinski, che sembra sempre più diretto verso l’Inter“.

Samardzic: Napoli e Udinese si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma c’è fiducia (Di Marzio)

C’è fiducia per trovare un accordo tra la dirigenza dell’Udinese e quella del Napoli per Lazar Samardzic, che quest’anno con il club friulano ha già totalizzato 2 gol e 2 assist in 17 presenze. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Il Napoli continua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato: il nome caldo nelle ultime ore, dopo le valutazioni anche su altri profili come Hojbjerg, è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. I contatti tra il Napoli e il club friulano sono concreti: la trattativa è iniziata in modo positivo. L’asse con la dirigenza dell’Udinese è sempre stato di grande sinergia, di conseguenza da parte del Napoli c’è fiducia per mettere a segno un colpo che sarebbe molto importante. L’accordo non c’è ancora, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni”.

