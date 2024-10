Roma-Napoli, espulso anche Osimhen, Napoli in 9

Marelli a Dazn: «Ammonizione corretta, non si può negare che ci sia stato il contatto e in questi casi si punisce la volontà»

Dopo l’espulsione di Politano her aveva lasciato il Napoli in 10 uomini, all’85esimo della sfida tra Roma e Napoli viene espulso per doppia ammonizione anche Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli è stato punito con il secondo giallo per un’entrata su El Shaarawy. La reazione del nigeriano è stata immediata e incredula per l’ammonizione e la conseguente espulsione. Dazn riferisce infatti che “Osimhen continuava a fare a El Shaarawy il gesto di tuffarsi, dicendo «glielo devi dire che ti sei buttato»”

Secondo l’ex arbitro Luca Marelli l’ammonizione è giusta:

«Il contatto non è cattivo, ma in questi casi viene punita la volontà. Non si può negare che ci sia stato un contatto. Dovuto allo stesso motivo del primo, la grande generosità di Osimhen di tornare in difesa che poi arriva in ritardo sull’avversario»

ROMA-NAPOLI, CALCETTO DI REAZIONE DI POLITANO E ROSSO DIRETTO

All’66esimo della sfida tra Roma e Napoli, Politano è stato espulso. Dopo una fallo da giallo di Zalewski che trattiene l’azzurro lanciato in contropiede, leggero calcetto di reazione al fallo ricevuto. L’arbitro Colombo punisce Politano e caccia il cartellino rosso dopo aver ammonito il giallorosso.

Diventa ancora più difficile ora per gli uomini di Mazzarri cercare di vincere questa gara fondamentale contro la Roma

🟥 Matteo Politano’nun kırmızı kart gördüğü pozisyon! pic.twitter.com/D3MxuOy9if — S Sport (@ssporttr) December 23, 2023

