Rinnovo Osimhen, guadagnerà il triplo e l’aumento sarà retroattivo da luglio

Questi saranno probabilmente gli ultimi mesi dell’attaccante nigeriano al Napoli, ma intanto il presidente De Laurentiis si è garantito il futuro per la vendita

È ufficiale il rinnovo di Victor Osimhen fino al 2026. Con tanto di foto sugli account social del Napoli. Saranno gli ultimi mesi di Victor a Napoli. Ma De Laurentiis si è garantito l’importo da reinvestire.

Secondo quanto riporta Sky Sport è stato adeguato lo stipendio: circa il triplo di quanto prendeva fino a ora, con retroattività a partire da luglio scorso. Dopo l’incontro dei giorni scorsi, oggi c’è stato un nuovo faccia a faccia tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, per sistemare gli ultimi dettagli. Oltre al prolungamento, nel contratto inserita una clausola rescissoria (non valida per l’Italia) che si aggirerà attorno ai 120/130 milioni di euro e darà maggiore forza contrattuale al Napoli in caso di offerte. Nell’incontro odierno sono stati formalizzati per iscritto gli accordi verbali e accettate le ultime condizioni: la firma di Osimhen è stata ufficializzata da De Laurentiis su X con due foto e una semplice parola: “Fatto!”.

L’agente a Sky

Rinnovo di Osimhen, l’agente Calenda: «Non entriamo nei dettagli»

Intervista del procuratore di Osimhen a Sky. Calenda in pratica non ha detto niente nonostante le sollecitazioni di Massimo Ugolini.

«È stata una maratona, e siamo arrivati al traguardo. È stata la soddisfazione di tutti, era volontà di tutti continuare questa storia che ha avuto una grande fine lo scorso anno, con lo scudetto. La volontà da ambo le parti era di continuare questa avventura».

Come mai solo un anno? C’è anche una clausola che dà serenità al Napoli.

«Non entriamo troppo nei dettagli, è giusto dare spazio al rinnovo. I dettagli li lasciamo alle carte».

Ingaggio triplicato che comprenderà anche gli arretrati, dà tranquillità al giocatore, la clausola la dà al Napolis se qualcuno volesse prendere il giocatore. «Godiamoci il rinnovo, voluto da ambo le parti, Osimhen ha sempre mostrato grande attaccamento e alla maglia e alla città, il Napoli ha voluto fare di tutto per questo rinnovo. Speriamo di raggiungere altri risultati insieme. Victor mi ha detto che è pronto per questa sera».

