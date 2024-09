A La Stampa: «Mazzarri sta rimettendo a posto quei paletti costruiti con competenza da Spalletti. Possono accadere tante altre cose»

Pierpaolo Marino su Meret: «Il Napoli può ambire ad avere portieri migliori».

Lo ha detto a La Stampa, intervistato da Carmelo Prestisimone.

A proposito di Garcia:

«Pubblicai un post appena seppi della notizia del suo ingaggio. L’ho sempre reputato un autentico bluff sin dai tempi della Roma. E’ inadatto per il nostro calcio».

Oggi come giudica il Napoli?

«Una squadra fortissima, di alto livello. Qualche perplessità sul portiere c’è ma senza esagerare. Il Napoli può ambire ad avere in quel ruolo portieri migliori».

Questo campionato che cosa le sta dicendo?

«Troppo presto per fare previsioni e individuare chi lo vincerà. L’Inter ha una buona rosa, il Napoli ha pagato la penalizzazione del tecnico. Mazzarri sta rimettendo a posto quei paletti costruiti con competenza da Spalletti. Possono accadere tante altre cose».

MERET DIFESO DA MAZZARRI DOPO MADRID

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Real Madrid.

Mazzarri ha la febbre.

«Credo che abbiamo fatto una buna gara se non ottima fino anche al 2-2 in una partita del genere isto errori che dobbiamo evitare, avevamo il Real Madrid non l’ultimo arrivato. Paghi gli errori, sul 2-2 abbiamo sbagliato noi un paio di ripartenze. Avevo sensazione di andare in vantaggio noi e poi abbiamo preso gol, poi ci sta il quarto.

«Zielinski si è fatto male, era stanco, ammonito, Elmas ha fatto molto bene finché è rimasto nel mezzo. Fra tre giorni abbiamo un’altra gara importante, abbiamo diverse defezioni, siamo un po’ condizionati in certe scelte».

«Eravamo in svantaggio, nel secondo tempo abbiamo schiacciato il Real Madrid, siamo rientrati in campo da grandissima squadra. Non mi sembra che loro abbiano avuto grandi occasioni da gol quando eravamo in parità numerica. Quel tiro da fuori ha rotto l’equilibrio».

«Meret ha fatto bellissime parate, sul tiro era anche coperto da Natan, lo ha anche un po’ ingannato. ha fatto molto bene, due tre parate decisive, poi sul gol si può discutere. È tornato da un infortunio, come Osimhen»

«Osimhen aveva dinamicità superiore, quando stava tanto tempo fermo cambia, bisogna supportarli. Sul campo lavoriamo per migliorare la sua condizione».

