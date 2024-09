Osimhen, Mazzarri lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative (Gazzetta)

Alle 20.25 sbuca dal sottopassaggio per il riscaldamento, ricambia gli applausi dei tifosi. Applausi che hanno un qualcosa in più del solito

Osimhen, Mazzarri lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che dedica un articolo alla serata speciale del nigeriano autore della rete del 2-0 contro il Braga.

È tornato nel pieno della notte dal Marocco, in mattinata ha preso parte alla rifinitura con la squadra. Alle 20.25 Osimhen sbuca dal sottopassaggio per il riscaldamento, ricambia gli applausi dei tifosi. A metà ripresa, Mazzarri lo sostituisce. Ha già dato tutto quello che poteva, la stanchezza è in agguato. Il Maradona gli tributa applausi che hanno un qualcosa in più del solito. Mazzari lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative da parte del tecnico. Il suo Napoli può finalmente contare anche su Osimhen goleador. Intanto, è stata riconquistata la vittoria al Maradona che mancava dal 27 settembre (4-1 all’Udinese). A fine partita Osimhen corre in campo per far festa anche sotto la curva: è la serata che aveva sognato.

IL NAPOLISTA E LE POLEMICHE SUL PALLONE D’ORO AFRICANO

A proposito delle polemiche, secondo noi questa volta il Napoli si è comportato da grande club. A noi sembra ovvio che il calciatore vada a ricevere un premio così prestigioso che peraltro dà lustro anche al club. Il Napoli ha messo a disposizione un aereo, ha accompagnato Victor con un dirigente e un massaggiatore. Roba da Real Madrid. Magari il club si muovesse sempre così. Poi, ovviamente, se il Napoli avesse perso, sarebbe stato massacrato sui social e dalla stampa. È la dittatura del risultato. Ma il Napoli si è comportato da grande club. E se poi questa ritrovata sintonia è il preludio al rinnovo che consentirebbe a De Laurentiis di non perderlo a zero, tanto meglio.

MAZZARRI PRIMA DELLA PARTITA SU VICTOR

Osimhen è tornato, come sta?

«Ha avuto l’applauso da tutti i ragazzi, siamo tutti con lui. Gioca dal primo minuto così siete tutti contenti».

