Osimhen guadagnerà 10 milioni netti all’anno, la clausola sarà di 130 milioni (Gazzetta)

Un triennale con scadenza 2026. La firma dovrebbe arrivare prima di Natale. Il riavvicinamento e le coccole di De Laurentiis

Osimhen guadagnerà 10 milioni netti all’anno, la clausola sarà di 130 milioni. La Gazzetta scrive i termini dell’accordo tra il Napoli e il nigeriano. La firma potrebbe arrivare prima di Natale.

Osimhen è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) e a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni. Una specie di polizza assicurativa per tutti: per il Napoli, che in caso di addio del suo centravanti incasserà in un’unica soluzione un assegno da capogiro; e per Osimhen, che così sarebbe libero di accettare una nuova eventuale offerta indecente in arrivo dall’estero, senza dover aspettare il sì del suo club.

Nelle ultime settimane, infatti, il Napoli ha ricominciato chiaramente a coccolarsi il suo bomber, prima accordandogli un permesso speciale per curarsi in Nigeria, poi permettendogli di partecipare in presenza alla cerimonia di premiazione del Pallone d’oro africano alla vigilia della prima sfida chiave della stagione, contro il Braga. Segnali incoraggianti, che Osimhen ha apprezzato, tornando pure a ripostare foto in maglia azzurra. E adesso, dopo essersi sbloccato anche in Champions con un gol fortunato ma pesantissimo, Victor è pronto a firmare il nuovo accordo con il Napoli.

IL PASSO INDIETRO SUL CASO TIK TOK

Victor Osimhen, dopo la premiazione alla cerimonia per il pallone d’oro africano 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la premiazione, tornando sulla questione nata dopo il post social del Napoli con un video su Tik Tok che fu frainteso e addirittura tacciato di razzismo. L’attaccante azzurro ha smentito

«Ti devo correggere. Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. E’ stata…mi dispiace usare la parola ’stupido errore’ da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale. Io non sono stato felice di quel gesto, ma certamente De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che l’ha fatto è stata molto gentile con me. La cosa più importante è che ho parlato con la persona responsabile e lui mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto di loro. Adesso guardo al futuro, come lasciare tutto alle spalle. Questa è stori armai…»

