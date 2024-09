Natan prova a sostituire Kim, ma perde i riferimenti con la linea difensiva (Gazzetta)

Natan ha ancora il difetto di farsi attrarre dal pallone o dall’uomo, perdendo i riferimenti con la linea difensiva: nel gol di Bellingham

L’anali del difficile periodo del Napoli è presto fatta secondo la Gazzetta dello Sport, “rispetto allo scorso anno manca il miglior difensore dell’ultima Serie A”. L’assenza di Kim insomma ha condizionato l’avvio di campionato degli azzurri ripercuotendosi sul gioco di tutta la squadra, Natan ci prova ma non riesce.

“Ma c’è stato un Napoli prima di Kim Min-jae e ce ne deve essere un altro anche ora che la squadra sta dimostrando di essere uscita dal periodo di difficoltà”.

L’arrivo di Mazzarri significa reazione. Il Napoli infatti sta cercando di reagire all’assenza del difensore, ma i numeri al momento parlano chiaro

“sesta difesa del torneo con 14 reti subite insieme al Milan, peggio di Monza e Bologna. Però non può essere un problema di squadra o atteggiamento di fase difensiva, perché anche qui i numeri non mentono: il Napoli è terzo per tiri subiti (appena 131, meglio solo Inter e Roma) e quarto per tiri nello specchio subiti (sempre dietro Inter, Roma e stavolta anche la Juve): ciò significa che l’applicazione nella fase difensiva c’è. Ciò che i numeri non possono raccontare, invece, e come il Napoli arrivi a subire tiri nello specchio né con quale facilità gli avversari arrivino davanti a Meret. Ecco, questo è il punto: il Napoli, anche quando vince e pure quando non concede reti, rischia sempre tantissimo e regala sempre l’occasione all’avversario che può cambiare la partita. Ovvio, allora, che il problema così si leghi più agli errori dei singoli, come dimostra il campo”

Il Napoli ha sostituito Kim cin Natan, ma il brasiliano si fa ancora attrarre dall’uomo o dal pallone e perde i riferimenti della linea.

“Natan ci ha messo un po’ a trovare il campo, per scelta di Rudi Garcia. E presto si è capito anche il perché: esplosivo, forte fisicamente e anche dotato di un piede discreto, Natan ha ancora il difetto di farsi attrarre dal pallone o dall’uomo, perdendo i riferimenti con la linea difensiva: nel gol di Bellingham al Bernabeu è tutto chiarissimo, con la difesa che sale e lui che si stacca per seguire il movimento dell’uomo. Senza sentirlo, stando lontano: tenendolo in gioco e quindi agevolando il colpo al volo senza pressione. Una delle tante sbavature viste a Madrid, insomma”.

