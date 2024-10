Napoli, era dal 1958 che non perdeva in casa in Coppa Italia con 4 gol di scarto

Opta ricorda questa statistica dopo la disfatta del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia

Mazzarri fa un turn over che ricorda Fideleff e il Napoli perde 4-0 dal Frosinone in Coppa Italia

La Coppa Italia, appena cominciata, è già finita. Il Napoli di Mazzarri ha perso in casa 4-0 contro il Frosinone e va a casa. Non che la Coppa Italia fosse una priorità nella stagione del Napoli. A chi avesse avuto dei dubbi sulle priorità del club, è bastato leggere la formazione scelta da Mazzarri per capire quella di stasera era considerata una partita di Serie B. Un maxi turn over che ha ricordato quello di dodici anni fa in un tristemente famoso Chievo-Napoli con Fideleff e Fernandez difensori centrali. Detto questo, pur senza strapparsi i capelli, non è che il Napoli quest’anno sia in corsa per la vittoria del campionato. Un po’ più di attenzione alla Coppa Italia sarebbe stata gradita.

Dopo la sconfitta, arrivata per ben 0-4 Opta ricorda che

Era dal luglio 1958 che il Napoli non perdeva una partita di Coppa Italia in casa con almeno 4 gol di scarto (0-4 con la Lazio in quel caso). Tracollo.

Il video del secondo gol del Frosinone con Caso che beffa tutta la difesa del Napoli e indisturbato infila in porta

