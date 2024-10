Napoli, Di Lorenzo è il giocatore della Serie A con più minutaggio in tutte le competizioni

Statistica di OptaPaolo. 1890 minuti giocati per il capitano del Napoli. 21 partite sulle 21 disputate dal club, senza perdere neanche un minuto.

Secondo una statistica di OptaPaolo, Giovanni di Lorenzo è il giocatore di movimento della Serie A che ha il maggior minutaggio in tutte le competizioni con 1890 minuti giocati. Il capitano del Napoli ha giocato 21 partite sulle 21 disputate dal club, senza perdere neanche un minuto.

L’account lo definisce “bionico“.

21 – Giovanni Di Lorenzo is the Serie A outfield player with the most minutes played in all competitions 23/24 (1890). For the Napoli captain 21 apps out of 21 Azzurri’s games played so far, without loosing a single minute. Bionic. pic.twitter.com/g5Ik2YI2n1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2023

Di Lorenzo è uno dei punti fermi del Napoli. Lo è stato con Spalletti, con Garcia e lo è anche con Walter Mazzarri, soprattutto ora che il nuovo tecnico sta affrontando una vera e propria emergenza in difesa, senza Mario Rui e Olivera.

A tal proposito, si starebbe avvicinando il rientro di Mario Rui. Ecco cosa dice Sky:

«Per quel che riguarda il campo, oggi è una giornata importante anche per Mario Rui, che ha svolto parte dell’allenamento personalizzato e parte in gruppo. Si avvicina il rientro dell’esterno portoghese. Molto importante visto che Mazzarri non ha ancora a disposizione gli esterni di ruolo. Domani dovrebbe giocare ancora Natan, con Juan Jesus centrale insieme a Rrahmani e di Lorenzo. Nessuna novità a centrocampo e in attacco. L’obiettivo è spezzare il tabù Maradona anche in campionato come fatto in Champions con il Braga»

Il Napoli ha perso Elmas, risorsa importante sia a centrocampo che in attacco:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra“.

ilnapolista © riproduzione riservata