Napoli-Cagliari, ci sarà ancora Natan al posto di Mario Rui (Sky)

Si avvicina il rientro del portoghese, ma ci sarà ancora Natan al suo posto. Il club è sereno sul fronte rinnovo di Osimhen

In vista della partita tra Napoli e Cagliari, che si terrà domani sera al Maradona, arrivano degli aggiornamenti sulla squadra da Massimo Ugolini, giornalista Sky.

«Lunedì ci sarà il sorteggio ai gironi di Champions, inizierà un mese molto importante per Walter Mazzarri perché in qualche modo ora il calendario gli sorride. Ha il Cagliari e il Monza in casa, poi c’è la Roma di Mourinho che è un’avversaria diretta per il quarto posto. Mourinho si può regalare il quarto posto entro la fine dell’anno» .

«Ci sono degli aggiornamenti anche sulla situazione contrattuale di Victor Osimhen. Il club sta spargendo serenità su questo fronte. L’incontro è stato proficuo, le parti si sono confrontate nuovamente dopo l’interruzione di questa estate. Il club vuole rinnovare, prolungare e adeguare il contratto di Osimhen».

«Per quel che riguarda il campo, oggi è una giornata importante anche per Mario Rui, che ha svolto parte dell’allenamento personalizzato e parte in gruppo. Si avvicina il rientro dell’esterno portoghese. Molto importante visto che Mazzarri non ha ancora a disposizione gli esterni di ruolo. Domani dovrebbe giocare ancora Natan, con Juan Jesus centrale insieme a Rrahmani e di Lorenzo. Nessuna novità a centrocampo e in attacco. L’obiettivo è spezzare il tabù Maradona anche in campionato come fatto in Champions con il Braga»

Il Napoli ha perso Elmas, risorsa importante sia a centrocampo che in attacco:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra“.

ilnapolista © riproduzione riservata