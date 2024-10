Napoli, si ferma Elmas: risentimento muscolare alla coscia sinistra

Allenamento in vista della partita contro il Cagliari: “Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo”

Domani alle 18 il Napoli ospita il Cagliari di Claudio Ranieri per la 16° giornata di Serie A. Il report dell’allenamento:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra“.

Mister Mazzarri dovrebbe puntare sugli stessi undici che hanno giocato contro il Braga, con la conferma di Natan a sinistra. In difesa Meret con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Juan Jesus in mezzo alla difesa e con Natan a completare in reparto. In mezzo al campo i soliti noti: Anguissa, Lobotka, Zielinski e davanti il tridente Politano Osimhen e Kvara che Mazzarri sta cercando di liberare dalle marcature.

Le parole di Ranieri in conferenza stampa

Come si affronta il Napoli?

«Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all’ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto».

Nel ’90, con lei in panchina, Napoli-Cagliari finì 1-2.

«Avevano lo scudetto sulle maglie. Ci attacchiamo a tutto. Me la ricordo bene quella partita».

Cosa ricorda Ranieri di Napoli?

«Una città meravigliosa con tifosi incredibili. Ho ancora tanti amici là, posso solo parlare bene di Napoli e dei napoletani».

ilnapolista © riproduzione riservata