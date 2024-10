«L’ultima partita del 2023 contro il Monza rischia di essere ricordata come l’implosione di una squadra che ha vinto il campionato meno di un anno fa»

Napoli convinto che senza la leggerezza di Politano, la partita sarebbe andata diversamente (Sky)

Gli aggiornamenti di Sky dopo la sconfitta del Napoli all’Olimpico. La squadra di Mazzarri ha perso 2-o contro la Roma e ha anche finito la partita in 9 dopo le espulsione di Politano e Osimhen. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende di Castel Volturno, riporta delle prime sensazioni all’indomani della disfatta.

«È evidente che Mazzarri è entrato in corsa e non è mai semplice, ha affrontato un calendario terrificante. La trasferta a Bergamo con la vittoria, poi Madrid, Juve, Inter. Partite complicate con l’impossibilità di lavorare bene e di spiegare in profondità i propri concetti. Questa è una difficoltà palese e obiettiva. Il rendimento statistico è inferiore a quello di Rudi Garcia. Cinque sconfitte che pesano soprattutto per la corsa Champions.

Preoccupa la poca produttività sotto porta. Doveva essere una giornata speciale per Osimhen dopo il rinnovo prolungato di un anno, è finita negli spogliatoi anzitempo per l’espulsione. A Castel Volturno, sono convinti che senza quella legge di Politano la partita sarebbe andata in una direzione diversa. A Napoli mancano tanti punti ed è fuori da tutto. La Champions resta a quattro punti, la gara contro il Monza rappresenta uno spartiacque importante, l’ultima partita del 2023 che rischia di essere ricordata come l’implosione di una squadra che ha vinto il campionato meno di un anno fa».

Dopo la sconfitta, a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la prestazione degli azzurri:

«La vittoria della Roma è meritata, per quello che fatto nel primo tempo ma poi perché in questo momento la Roma è squadra e il Napoli non lo è. Cioè la Roma sa stare nella sofferenza, accetta di difendere e di lasciare la palla agli altri. Quello che il Napoli non è riuscito a fare. L’anno scorso le ha sempre dominate queste partite, quindi questa situazione che sta vivendo non la fa essere squadra e alla fine perde. Perde perché perde la concentrazione, perché ti fai buttare fuori…»

