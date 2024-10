Bergomi: «Il Napoli non è squadra. L’anno scorso dominava le partite, quest’anno non accetta di difendere»

A Sky Calcio Club. Marchegiani: «La squadra non sopporta di non riuscire più a fare certe cose e non reagisce bene a queste difficoltà»

Dopo la sconfitta del Napoli in casa della Roma per 2-0, a Sky Calcio Club Beppe Bergomi ha commentato la prestazione degli azzurri.

La squadra di Mazzari ha subito il primo gol (firmato da Pellegrini) in inferiorità numeri per l’espulsione di Politano. Sul finale della gare, anche l’espulsione di Osimhen.

Le parole di Bergomi:

«La vittoria della Roma è meritata, per quello che fatto nel primo tempo ma poi perché in questo momento la Roma è squadra e il Napoli non lo è. Cioè la Roma sa stare nella sofferenza, accetta di difendere e di lasciare la palla agli altri. Quello che il Napoli non è riuscito a fare. L’anno scorso le ha sempre dominate queste partite, quindi questa situazione che sta vivendo non la fa essere squadra e alla fine perde. Perde perché perde la concentrazione, perché ti fai buttare fuori…»

Anche Luca Marchegiani commenta la prestazione del Napoli:

«Frosinone e Roma sono state due partite diverse. Quella di Coppa Italia è stata la classica partita in cui i titolari entrano senza la testa giusta perché pensavano di riposare. Quella di questa sera è stata una partita che il Napoli ha giocato con lo spirito giusto. Sono d’accordo con Beppe, perché è una squadra che era abituata a fare certe cose. Adesso è evidente che le stesse cose non gli riescono. Questa cosa la squadra non la sopporta con tanta pazienza. Non reagisce bene a queste difficoltà. L’espulsione di Politano è molto ingenua».

Il cambio di panchina non ha aiutato il Napoli (Gazzetta)

Il cambio di panchina non ha aiutato il Napoli. Spiace per Mazzarri ma il piatto piange. Nonostante il tecnico sia benvoluto dalla piazza e abbia cercato subito il dialogo con i giocatori e provato a riproporre il lavoro di Spalletti, la squadra è una lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto. Nelle otto partite di Mazzarri alla guida del Napoli tra campionato e coppe il bilancio è di 5 sconfitte e 3 vittorie: pesano in campionato i ko con Inter, Juve e adesso Roma. Oltre al clamoroso flop in Coppa Italia contro il Frosinone. All’Olimpico la partita è cambiata dopo la sciocca espulsione di Politano nel secondo tempo, ma le opportunità migliori anche prima della superiorità numerica le aveva avute la Roma. Con questa vittoria Mou scavalca il Napoli e rivede il quarto posto distante tre punti.

